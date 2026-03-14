Quem “adolesceu” nos anos 1980 sabe o que eram as festinhas: “meninas levam salgado, meninos levam refrigerante”, com os momentos “dança da vassoura” e “salada de frutas”. Na dança da vassoura, um menino ficava com a vassoura e a entregava para um menino que já estivesse dançando com seu par. A vassoura passava e os pares iam sendo trocados; eles escolhiam. Na brincadeira de salada de frutas, os nomes das frutas eram códigos para abraço, beijo, e por aí vai.

As coisas mudaram de uns tempos para cá, a gente tem feito mais festas: “mulheres levam amigas e homens não vão”. Não é que a gente queira excluir os homens, mas é que o comportamento dos homens tem nos levado a buscar lugares “Macho Free”, onde podemos nos sentir seguras, certeza de que não seremos assediadas, abusadas, agredidas.

Infelizmente, chegamos a esse ponto de precisar excluir os homens para não termos que ficar em alerta. A balada tradicional ainda pode ser um ambiente hostil. Festas exclusivas eliminam o medo do assédio e permitem que as mulheres relaxem de verdade. Andamos cansadas das "festas de vitrine" e buscamos espaços para fazer amizades, networking ou apenas dançar sem o peso do julgamento ou da "paquera" invasiva.

Uma festa exclusiva para mulheres é uma forma de protesto, uma transgressão - diferentemente de ir para a rua protestar pelo fim das violências contra as mulheres, que é uma manifestação muito necessária. Uma festa só para mulheres é uma forma de mostrar que, apesar de tudo, nós seguimos com as nossas vidas, nos unimos e podemos momentos de muita alegria, apesar da violência cotidiana e de todas as notícias sobre o aumento do número de feminicídios no país.

Estar num ambiente lotado de homens é o pesadelo de qualquer mulher, enquanto estar em um lugar cheio de mulheres é o paraíso para os homens. E a gente cria esse paraíso para nós, e não permitimos que eles entrem. Me desculpe, mas neste momento vocês não são bem-vindos, porque vocês não sabem se comportar. Nem todos, é claro, mas sempre um. E assim os justos pagam pelos pecadores.

Em 2026, as festas e experiências women-only deixaram de ser um nicho para se tornarem uma tendência. Cidades como Londres e Nova York lideram o movimento de festas onde o line-up de DJs, a segurança e o público são 100% femininos.

A Padecendo na Balada, uma festa que nós promovemos em Belo Horizonte, antecipou em quase uma década essa sede por espaços de liberdade feminina que estamos vendo explodir agora em 2026. Enquanto muitas festas exclusivas são fenômenos recentes pós-pandemia, a Padecendo já entendia, lá atrás, que as mulheres precisavam de um "vale-night" real. Ao contrário de uma balada comum, o clima é de "clube de amigas". Não existe a pressão da paquera ou o julgamento sobre o corpo e a idade. É um espaço de sororidade, onde o único objetivo é se divertir com segurança.

No sábado, ço, na casa de shows A Autêntica, em Belo Horizonte, vamos comemorar os 15 anos da comunidade Padecendo no Paraíso com uma festa só para mulheres, trocando o vestido de gala pela fantasia de carnaval e a valsa pelo samba.

Celebraremos a liberdade e a força coletiva. No palco, teremos mulheres abrindo a festa com o bloco “As Charangueiras”, seguido pelo Bloco da Calixto. O bloco “As Charangueiras” é composto por 60 ritmistas, que tocam instrumentos como surdo, repique, caixa, chocalho e agogô.

Aline Calixto, fundadora do Bloco da Calixto, é considerada um dos expoentes na cena contemporânea do samba e com carreira reconhecida no Brasil e no exterior. Ela tem em seu currículo seis discos e um DVD gravado ao vivo em BH, com participações ilustres como Beth Carvalho e a Velha Guarda da Portela. Temos o apoio de empresas comandadas por mulheres - Clínica Maximune e Carla Guimarães Consultoria. Outras empresas disseram não para o nosso movimento.

Se você é mulher, não importa a idade, será muito bem-vinda no nosso baile. Menores de 18 anos precisam estar acompanhadas das mães. É uma festa para unir mulheres de várias gerações, celebrando o nosso mês com esse protesto cheio de alegria. Será uma experiência única! Esperamos vocês!

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/padecendo-no-paraiso-o-baile-de-15-anos/3293173

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.