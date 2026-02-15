Retiro de carnaval

Carnaval, para muitos, sinônimo de folia, bloquinho, sambá, axé, multidão e alegria. Para mim e para outras mães, será uma pausa para olhar para dentro de nós mesmas. Olhar para nossas histórias, os obstáculos que já superamos na vida, as dores, as alegrias, os traumas. Outro dia falei sobre a coragem ser uma hélice dentro da gente, e a minha hélice tem girado a toda velocidade.

Estou cansada das notícias sobre violência, feminicídios e todas essas questões de uma sociedade adoecida. Estou em busca da cura, a começar pela minha. Procuro notícias boas, realizações, ações que melhoram o mundo, como a da Débora Garofalo, educadora brasileira que foi reconhecida agora, em fevereiro de 2026, como a professora mais influente do mundo pela Varkey Foundation.

O trabalho dela transformou o ensino de tecnologia em política pública no estado de São Paulo, a partir da reciclagem como ferramenta para democratizar o acesso à computação e à engenharia. E Tatiana Coelho de Sampaio, bióloga, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que ganhou destaque nacional por liderar o desenvolvimento da polilaminina, um medicamento experimental capaz de reverter lesões na medula espinhal. Foram 25 anos de pesquisa.

A polilaminina é sintetizada a partir da proteína laminina, extraída da placenta humana. A substância atua na regeneração do sistema nervoso, permitindo que neurônios voltem a se conectar em áreas lesionadas. Em testes experimentais, pacientes com tetraplegia e paraplegia recuperaram movimentos e sensibilidade após a aplicação da molécula. Não é maravilhoso?

Duas mulheres fazendo trabalhos incríveis e sendo reconhecidas. Quantas outras têm feito coisas incríveis e quase ninguém está sabendo? Sempre acreditei que o compartilhamento é a nossa ferramenta mais poderosa e, por isso, comecei 2026 cheia de projetos. Um deles vai dar voz a algo que vai muito além de um post ou de um conselho. A amiga Maria Antônia chamou isso de reencontro cármico: pessoas que a gente precisa encontrar ou reencontrar pelo caminho, para organizarmos aspectos da nossa biografia. E eu acho que é isso mesmo, um encontro de 25 mulheres que são mães e profissionais, e que têm muitas histórias para compartilhar.

Nos bastidores da comunidade Padecendo no Paraíso, aprendi que as lições mais valiosas não estão nos palcos, nem nas telas, mas na rotina de mulheres que equilibram o trabalho e o coração com maestria. E foi por isso que a hélice da coragem me impulsionou para que eu reunisse 25 mães, 25 trajetórias potentes, 25 visões que provam que a maternidade é essa ambiguidade de padecer num paraíso. Durante o carnaval, vamos nos debruçar sobre nossas histórias, reviver momentos bons e ruins, sentir novamente aquelas emoções do passado. Como disse Cris Paz: “Mais importante do que encontrar a própria voz, é a gente ouvir a própria voz”. Estamos atentas, ouvindo com o coração.

Estamos construindo um manifesto de encorajamento durante esse retiro de carnaval. Quando uma mãe compartilha seu percurso, ela abre caminho para que outras também se sintam autorizadas a ocupar seus espaços. Vem algo muito especial por aí. Porque histórias individuais são inspiradoras, mas uma compilação de forças unidas é capaz de transformar mentalidades.

