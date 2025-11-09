No país do homens

No país dos homens, dizem que existem muitas leis que favorecem as mulheres.



No país dos homens, bonecas sexuais com aparência infantil, podem ser compradas da Shein.



No país dos homens, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, sofre assédio sexual na rua enquanto caminha e cumprimenta apoiadores no centro da capital mexicana .



No país dos homens, Damaris Vitória Kremer da Rosa foi estuprada, contou para seu namorado e ele decidiu matar o estuprador. Damaris foi acusada de participar do crime, foi presa, diagnosticada com câncer no colo do útero, enquanto estava encarcerada. Não recebeu tratamento adequado. Foi absolvida pelo Tribunal do Júri de Salto do Jacuí/RS após ter passado quase seis anos presa preventivamente sob acusação de homicídio. Dois meses após ser absolvida, aos 26 anos, Damaris morreu.



No país dos homens, o congresso quer proibir campanhas contra o casamento infantil, e dificultar o aborto legal para crianças e adolescentes quando o feto apresenta anencefalia, quando há risco de vida para a gestante e em casos de gravidez decorrente de estupro.



No país dos homens, pai abandona filho, mas a culpa é da mãe que “escolheu mal”.



No país dos homens, uma operadora de uma escavadeira elétrica, por não ter acesso a um banheiro feminino, era obrigada a usar sacolas plásticas para fazer suas necessidades fisiológicas, nas minas da Serra dos Carajás, em Parauapebas (PA).



No país dos homens, aqueles que limpam a casa, cuidam dos filhos, e deveriam ser considerados apenas adultos funcionais, são heróis.



No país dos homens eles se sentem rejeitados, não porque as mulheres negam afeto, mas porque negam dominação.



No país dos homens, seis meninas são estupradas por hora, 144 por dia. E, se ficarem grávidas, não poderão acessar o aborto legal, serão condenadas a carregar o filho do estuprador, que muitas vezes é alguém da sua família, seu pai, seu tio, seu padrasto, seu avô.



No país dos homens, meninas grávidas morrem em decorrência de complicações na gravidez, fruto de estupro, porque a vida delas vale menos que a vida de um feto, filho de estuprador.



No país dos homens, meninas que sofrem violência sexual e engravidam são tratadas como incubadoras: “levem a gravidez adiante e entreguem o bebê para a adoção”, eles dizem. Não importa se a menina tem 9, 10, 11, 12 anos, e se seu corpo não está preparado para levar uma gestação adiante.



No país dos homens, mulher que sai de um relacionamento abusivo morre pelas mãos do ex-abusador, porque, para ela, ela era uma posse, e, se não pode ser dele, não será de mais ninguém.



No país dos homens, mulheres sempre estarão erradas, mesmo quando estão certas. No país dos homens, homens sempre estão certos, mesmo estando errados. Onde morrem homens que, supostamente, mereciam morrer.



No país dos homens, mais de 34 mil crianças e adolescentes de até 14 anos, vivem em união conjugal, 77% são meninas.



No país dos homens, uma operação policial liderada por homens mata homens, numa briga entre homens da supostamente da lei, contra homens supostamente do tráfico.



No país dos homens, a vida só importa quando ainda está sendo gerada dentro do ventre de uma mulher.



No país dos homens, a lei de alienação parental continua deixando crianças vítimas de violência sob a guarda dos genitores violadores.



No país dos homens, o único direito que a mulher tem de verdade é o direito de permanecer calada. Quando você é uma mulher, no país dos homens, tudo o que você diz, pode ser usado contra você.



No país dos homens, quem tem dinheiro é rei.



No país dos homens, na política dos homens, tudo o que importa é o poder.



No país dos homens, ninguém me ouve. Mesmo quando eu grito.

