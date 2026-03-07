Assine
É importante lembrar que, para além de leis e penas, é preciso educar nossos filhos para que eles vejam as mulheres como iguais

07/03/2026 02:00

Dia Internacional da Mulher se aproximando e a gente só queria um dia de paz
Dia Internacional da Mulher se aproximando e a gente só queria um dia de paz crédito: Imagem de Clker-Free-Vector-Images por Pixabay

Dia Internacional da Mulher se aproximando e a gente só queria um dia de paz. Um dia sem uma mulher sendo morta, ou estuprada, ou agredida. Neste domingo, Dia Internacional da Mulher (8/3), fazemos um chamado à ação. Queremos justiça e mais eficiência em relação à nossa proteção.

O tema da Organização das Nações Unidas (ONU) para este ano é: “Direitos. Justiça. Ação. Para TODAS as mulheres e meninas”. A ONU destaca a disparidade na aplicação da lei. A Lei Maria da Penha é muito boa, uma das melhores do mundo no que se refere à proteção da mulher, no entanto, na prática, os sistemas de justiça não funcionam bem para mulheres e meninas - que acabam ficando à mercê de abusos e impunidade.

No Brasil, o foco é a violência doméstica e o combate ao feminicídio. Queremos que as medidas protetivas de urgência sejam mais do que papéis; queremos o acompanhamento real, a integração entre a segurança pública, a saúde e a assistência social. 

De que adianta ter uma medida protetiva no papel se o agressor tem fácil acesso à vítima? Segundo um levantamento divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada oito mulheres vítimas de feminicídio no Brasil, uma tinha medida protetiva de urgência. Ou seja, mesmo com uma medida protetiva, perdeu a vida. Vale destacar que 13,1% das mulheres vítimas de feminicídio tinham uma medida protetiva vigente quando foram mortas.

Temos também que lidar melhor com a violência digital; a misoginia na internet deve ser criminalizada e punida com rigor. A criminalização da misoginia no Brasil está avançando com o PL 896/2023, que foi aprovado no Senado em 2025. Esse projeto de lei visa tipificar o ódio ou aversão a mulheres como crime de discriminação, equiparando-o ao racismo (Lei 7.716/1989). É uma proposta que define penas de dois a cinco anos de reclusão para ações que humilhem ou desqualifiquem mulheres. Vamos ver se a Câmara dos Deputados nos dá a aprovação de presente.

Leia Mais

É importante lembrar que, para além de leis e penas, é preciso educar nossos filhos para que eles vejam as mulheres como iguais. Não como corpos a serem de segunda linha que existem para servi-los e que podem ser descartados, usados, agredidos, violentados. Nossos meninos precisam aprender a ouvir o ‘não’ e a lidar com a frustração. Precisamos, especialmente em casa, na escola, desconstruir estereótipos de gênero, promovendo o respeito e a igualdade desde a infância.

Uma mudança necessária, mas que será demorada, é a ocupação dos cargos eletivos. Embora as mulheres representem cerca de 52% do eleitorado brasileiro, a ocupação de cargos no Legislativo ainda é baixa, em torno de 19%. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mantém uma página dedicada à História do Voto Feminino para consulta detalhada. Sendo 2026 um ano eleitoral, precisamos ter isso em mente! Mais mulheres legislando, mais pessoas olhando para nossas causas.

Eu só voto em mulheres. Sou muito questionada por isso, mas a razão é simples: somos a maioria da população, e nossa representatividade em cargos do Legislativo e Executivo é baixíssima. Se nós, mulheres, não entendermos a necessidade de votar em mulheres para diminuir essa disparidade, quem vai fazê-lo? Eu vou morrer sem ver a equidade acontecer, mas morrerei sabendo que estou fazendo a minha parte, votando em mulheres e explicando para outras mulheres que isso é uma urgência. 

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

dia-internacional-da-mulher mulher paz

