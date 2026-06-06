A anatomia do abuso nas redes e o dever de proteger
O ambiente virtual atua como um catalisador dessas vulnerabilidades; plataformas de jogos e aplicativos de mensagens servem de "pontes de confiança"
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A internet, que prometia ser a ferramenta para a democratização do conhecimento, transformou-se, para milhões de jovens brasileiros, em um território de vulnerabilidade. Durante a celebração do Maio Laranja, campanha nacional brasileira de conscientização, prevenção e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, foi divulgada a terceira fase do estudo "Mapeamento dos Fatores de Vulnerabilidade de Adolescentes Brasileiros na Internet", realizado pelo ChildFund, em parceria com o Instituto Tecnologia e Dignidade Humana.
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