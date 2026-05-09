Beverly Hills 90210 (conhecida no Brasil como “Barrados no baile”) é o marco zero dos dramas adolescentes modernos. Criada por Darren Star e produzida por Aaron Spelling, a série estreou em 1990 e definiu a estética e as temáticas de toda uma geração. Quem foi adolescente nos anos 1990, com certeza se lembra da série desse clássico absoluto que agora está disponível na Netflix.Por enquanto, só as quatro primeiras temporadas, e com o nome em inglês “Beverly Hills 90210”; se você procurar pelo nome em português, não vai encontrar!

Comecei a assistir pela nostalgia, mas fico analisando como a série moldou o comportamento e o consumo da época. A história começa com a mudança dos gêmeos Brandon (Jason Priestley) e Brenda Walsh (Shannen Doherty) do gélido e pacato Minnesota para o ensolarado e fútil CEP 90210, em Beverly Hills. O choque cultural entre os valores tradicionais da família Walsh e a ostentação da juventude californiana deixa os gêmeos se sentindo "peixes fora d'água". E é interessante ver que, quanto mais dinheiro, mais ostentação e menos presença parental.

Assistir à série agora oferece duas experiências distintas. Para quem viveu os anos 1990, é uma viagem no tempo por figurinos de cintura alta, telefones fixos com fios enormes e a ausência total de redes sociais. Para novos espectadores, é uma oportunidade de ver onde nasceram os clichês de séries como The O.C., Gossip Girl e Euphoria.

Se nos anos 1990 eu me via no lugar das adolescentes, ocupo o espaço da mãe presente, a Cindy Walsh, interpretada pela atriz Carol Potter. Ela era a figura central da casa dos Walsh, servindo como o porto seguro e a voz da razão em meio aos dramas adolescentes de Beverly Hills. Cindy era frequentemente retratada como a personificação do equilíbrio e do acolhimento, contrastando com as dinâmicas familiares muito mais turbulentas dos outros personagens da série. A mãe que se faz presente, em uma realidade de ausências que tentam ser substituídas pelo consumo desenfreado, afinal, todo excesso esconde uma falta.

Além dos gêmeos Brandon e Brenda Walsh, temos personagens icônicos. Dylan McKay, o "bad boy" solitário e rico com questões familiares profundas. Kelly Taylor, garota popular que esconde inseguranças e traumas sob uma fachada de perfeição. Steve Sanders, o jovem privilegiado em busca de aprovação. Donna Martin e David Silver trazem arcos de amadurecimento e descobertas sobre identidade e sexualidade.

Embora pareça um formato padrão, na época ela quebrou tabus ao abordar temas que a televisão raramente discutia abertamente com o público jovem e que ainda são muito atuais. A série tratou de alcoolismo, uso de drogas, gravidez na adolescência, suicídio, distúrbios alimentares e o impacto do HIV/AIDS. Explorou o abismo entre as expectativas dos pais e a realidade de uma juventude que tentava se encontrar em meio ao consumo desenfreado.

A série foi pioneira ao falar de sexo, AIDS e drogas porque, naquela época, esses assuntos eram debatidos em pequenos núcleos. Os personagens de 90210 eram a fonte de informação uns dos outros. O que se contrapõe ao que temos , não existe mais "falta de informação", mas sim uma fadiga por excesso dela. Temas que eram tabus na série agora são discutidos abertamente no TikTok por especialistas e influenciadores.

Barrados no baile nos mostra um tempo em que os problemas pareciam gigantes porque o mundo dos adolescentes era pequeno. , o mundo é vasto e acessível, mas os problemas parecem ainda maiores porque não há para onde fugir quando o drama está literalmente na palma da mão, 24 horas por dia.

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A série foi tão influente que ditou tendências de moda e até cortes de cabelo. Além disso, foi o ponto de partida para o "universo 90210", que gerou o spin-off adulto Melrose Place (que a gente espera que também entre no streaming) e diversas outras iterações ao longo das décadas seguintes. Vale a pena maratonar para observar como as questões de pertencimento, amizade e a transição para a vida adulta permanecem universais, mesmo que o cenário tenha mudado drasticamente.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.