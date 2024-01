A série “Eu Nunca...” (Never Have I Ever) é uma série adolescente que aborda questões importantes. Uma delas é a mentira. Devi é uma adolescente nerd que queria muito ser da turma dos descolados. Ela passou pelo trauma da perda do pai, e tenta pensar em outras coisas para não ter que lidar com sua dor.

Sinopse: “Inspirada em momentos reais da infância da atriz e comediante Mindy Kaling, Eu Nunca... retrata a vida moderna e complicada de Devi (Maitreyi Ramakrishnan), uma adolescente americana, filha de indianos e aluna nada popular na escola. Depois da morte de seu pai, Mohan (Sendhil Ramamurthy), ela sofre um grande trauma e acaba perdendo o movimento das pernas por alguns meses. Tentando mudar sua imagem na escola, Devi faz de tudo para apagar como as pessoas a viam antes, mas nada dá certo. Devi sonha em viver um romance intenso e clichê de filmes adolescentes, mas sua vida parece sempre monótona e desinteressante. Até que um dia, ela acaba conquistando a atenção do seu maior crush da escola, Paxton (Darren Barnet), mas as coisas acabam não indo tão bem quando ela gostaria. Além disso, Devi ainda precisa lidar com as regras severas de sua mãe, Nalini (Poorna Jagaanathan), que tenta controlar cada passo que ela dá.” Disponível na Netflix.

Devi começa a mentir para as amigas, para a mãe, para a escola inteira. Para ela, a mentira soa melhor do que a vida real. E é isso que acontece com muitos adolescentes, eles mentem porque tem muitas inseguranças e querem passar uma imagem diferente do que eles são para as pessoas. Mentem por não querer decepcionar os amigos, ou os pais.

A incoerência se dá porque eles estão passando por vários conflitos internos, tendo que se despedir da infância, do corpo infantil. Vendo seus corpos se transformarem. Pelos nascendo, menstruação, o corpo crescendo, as vezes de forma meio desproporcional. E todos aqueles hormônios em ebulição que causam aquelas mudanças de humor constantes.

Nós adultos já entendemos, ou pelo menos já deveríamos ter entendido, que a mentira é o pior caminho. No entanto, os jovens ainda estão vivenciado, tendo experiências novas, eles ainda não aprenderam. Castigos tendem a não funcionar, eles irão aprender, é com a experiência, com o diálogo, com os tombos que vão levar.

Tenho ouvido mães se queixando de filhos adolescentes mentirosos. Elas se preocupam muito, têm medo de ser um desvio de caráter, sociopatia, etc. Muita calma nessa hora! Vamos tentar entender porque eles mentem! Na Série “Eu Nunca”, Devi mente porque quer passar uma imagem diferente para os outros, porque quer tirar o foco do seu trauma para não vivê-lo, porque tem uma mãe muito rígida que não a escuta. Adolescentes têm muitas dúvidas, estão buscando seu lugar no mundo, estão tentando descobrir seu Eu, se descolando dos pais. Nessa busca, eles podem se embolar em mentiras. Outras vezes podem omitir coisas importantes, como uma nota abaixo da média, simplesmente porque acham que não há necessidade de contar. Outras vezes eles mentem por medo da reação dos pais, medo de decepcionar, não se envergonhar, não nos envergonhar.

Adolescentes também podem usar a mentira para terem liberdade de fazer coisas que os pais não deixariam, no caso da Devi, ir a festas ou namorar quando a mãe a proíbe.

Existem mentiras mais graves que outras, precisamos avaliar as consequências das mentiras. Ouvir nossos filhos, abrir o diálogo deixando-os falar, dando espaço para serem ouvidos. As vezes é só disso que eles precisam para melhorar o comportamento.

Se precisar abrir espaço para o diálogo, restabelecendo a conexão com eles, assistam a série juntos. É uma série leve, divertida, que também nos ensina a lidar com nossos filhos e com o luto que é termos que nos despedir das nossas crianças e receber essas pessoas que surgem no lugar delas, como se tivessem engolido nossos bebês.