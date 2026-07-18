O novo golpe do casting

É incrível como algumas pessoas têm muita criatividade e pouco caráter, e ainda encontram

cúmplices para suas falcatruas. Há uns anos falei sobre um golpe de agências de modelo e

casting. Na época eu e meu filho éramos abordados com frequência numa avenida

movimentada onde sempre caminhavamos à pé em direção ao colégio dele. Um dia,

estávamos com tempo e combinei com ele que íamos aceitar para ver qual era o golpe. Eles

mudaram a abordagem, mas o golpe ainda é o mesmo, porém agora a chamada não é na

rua, é online, nas redes sociais.

Você está ali rodando o feed no Facebook ou Instagram, e se depara com um anúncio

convidando mulheres de 50 a 80 anos para participar de uma pré seleção para divulgar as

roupas da loja, no post tem um botão para ação, você clica e preenche um formulário.

Alguns dias depois alguém de uma suposta produtora envia uma mensagem no Whatsapp

dizendo que seu cadastro foi pré-aprovado, citando marcas famosas, te convidam para

participar de uma entrevista com produtores da marca.

A mensagem é bastante profissional, pedem pra você confirmar sua idade e qual a sua numeração,

dizem que seu perfil está dentro do que estão procurando para o catálogo e marcam o horário.

Dão orientações sobre o dress code para a entrevista, com a sugestão de levar trocas de roupa, para não correr o risco de ser desclassificada por estar usando algo diferente do sugerido.

No dia e horário combinados a selecionada vai até o local e se depara com dezenas de

mulheres, com perfis muito diversos, todas na mesma roubada! Algumas levando malas

enormes, com várias trocas de roupa que não serão feitas, outras bem maquiadas,

produzidas. Muitas ansiosas, com grandes expectativas. Todas recebem uma ficha onde até

a profissão precisa ser preenchida.

Naquela sala lotada, um homem canastrão dá uma palestrinha motivacional para elevar a

auto estima das supostas candidatas, fala sobre a busca por mulheres fora do padrão,

conta histórias surreais de talentos descobertos por ele e que hoje, supostamente ganham

fortunas de cachê. Depois da falação, fazem um suposto teste de fotogenia, uma a uma, as

mulheres da sala vão sendo chamadas, fazem 3 cliques, voltam para seus acentos e

aguardam para ser chamadas para a entrevista que dura 3 segundos.

No final eles dizem que, se você for selecionada, você vai precisar fazer um book. É nessa hora que eles

observam as carinhas das mais iludidas que serão escolhidas e vão pagar pelo suposto

book que custa em torno de R$3.000 e que, segundo relatos que recebi e vi no Reclame

Aqui, ou nunca são entregues, ou as fotos recebidas são de má qualidade. E trabalho

mesmo, nunca vem.

Esse golpe vem sendo aplicado em várias capitais do Brasil, Belo Horizonte, e São Paulo

foram as mais recentes. As falsas promessas de trabalho começam com abordagens

ilusórias nas redes sociais, onde recrutadores elogiam o perfil da vítima e garantem que ela

possui grandes chances no mercado publicitário ou como modelo de marcas parceiras.

Essa tática de persuasão serve para atrair o consumidor até a agência sob a falsa premissa

de um processo seletivo exclusivo e com retorno financeiro rápido. No entanto, após uma

suposta aprovação, a empresa condiciona o início dos trabalhos à contratação imediata de

pacotes fotográficos caros, pressionando a pessoa a assinar contratos de altos valores sob

o pretexto de que o material é obrigatório para o início das atividades.

O problema se consolida logo após o pagamento ou parcelamento desse book, momento

em que o suposto interesse da agência desaparece e as oportunidades de emprego nunca

se concretizam. Os clientes relatam que, uma vez garantida a venda do material fotográfico,

a comunicação com a empresa se torna escassa e nenhuma seleção ou campanha real é

apresentada.

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O resultado final é um prejuízo financeiro, restando ao consumidor um

portfólio digital sem utilidade prática e a frustração de ter investido em uma carreira artística

que existia apenas no discurso dos vendedores. Se você está passando por isso, posso

ajudar a redigir uma notificação de cancelamento de contrato ou explicar como denunciar a

empresa por publicidade enganosa.



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.