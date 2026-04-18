Projeto Afeto mobiliza doações para o Hospital Sofia Feldman

O universo maternoinfantil é onde eu me encontro - é o meu campo de atuação profissional, é a minha bússola. Apoiar as mães é uma missão de vida, e, quando posso ajudar as mães mais vulneráveis, me sinto realizada. , tenho mais uma oportunidade de divulgar uma ação que abraça a maternidade em Belo Horizonte. Por isso, faço um convite que toca o coração da população de nossa cidade e de todo o estado.



A Fundação CDL-BH completa 40 anos de uma trajetória irretocável em prol do desenvolvimento social da nossa capital. Para celebrar essas quatro décadas, o Projeto Afeto Fundação CDL-BH lançou um desafio à altura da generosidade mineira: arrecadar 40 mil itens de higiene e enxoval para o Hospital Maternidade Sofia Feldman.

Quem lida diariamente com as dores e as delícias do maternar, sabe que o Hospital Sofia Feldman é uma joia da nossa saúde pública. A instituição é referência nacional em parto humanizado e gestação de alto risco, realizando cerca de 900 partos por mês, todos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Mas os números, embora grandiosos, não contam a história toda. Tem muito mais.

Muitas dessas mulheres vêm do interior de Minas Gerais, chegando apenas com a roupa do corpo e a esperança de um parto seguro. Elas permanecem por longos períodos na Casa da Gestante ou na Casa Sofias, aguardando o momento de levar seus bebês para casa.

É nessa lacuna, entre a assistência médica de excelência e a vulnerabilidade social, que o Projeto Afeto atua. Um sabonete, um pacote de fraldas ou uma toalha podem parecer itens simples, mas para uma mãe que enfrenta a distância e a escassez de quase tudo, eles significam dignidade. É a tranquilidade de saber que, no pós-parto, ela poderá focar no que realmente importa: o vínculo com o filho e a saúde de seu recém-nascido.

O histórico da fundação nos dá segurança: já são 198 mil itens distribuídos e mais de 6 mil famílias beneficiadas. Como bem disse Vilson Mayrink, presidente da Fundação CDL-BH, a força do coletivo é o que amplia esse cuidado.

Mas como podemos ajudar?

A meta é ambiciosa, mas plenamente possível se cada um de nós fizer a sua parte. Você pode doar itens como:

Fraldas descartáveis e sabonetes

Toalhas e banheiras para recém-nascidos

Absorventes e itens de higiene pessoal para a mãe

Kits completos de enxoval

Sabe aquela roupinha que seu bebê usou pouco, está novinha, mas não serve mais porque ele cresceu muito rápido? Pois é, pode certeza que existem muitos bebezinhos que vão ficar lindos usando a roupinha que foi do seu bebê. Se você é mãe e sabe o que é passar pelo puerpério, pense em itens que foram fundamentais nessa fase da vida e que essas mães vão precisar muito.

Abaixo estão os pontos de entrega em Belo Horizonte:

Sede da CDL/BH: Avenida João Pinheiro, 495 – Boa Viagem.

Sede da Fundação CDL-BH: Avenida Amazonas, 311 – 3º andar – Centro.

Para quem prefere a praticidade do apoio financeiro, há o PIX Solidário. Basta usar a chave CNPJ 22.441.463/0001-21. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Vamos mostrar, mais uma vez, que o afeto é a nossa ferramenta mais poderosa de transformação. Conto com vocês.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.