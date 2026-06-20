A tecnologia a favor da leveza materna (e familiar)

Conheci no Seminário de Mães que aconteceu no final , em São Paulo, o OrganPais, um aplicativo que nasceu da exaustão de uma mãe sobrecarregada.

Foi vivenciando o caos do dia a dia que Luiza Luna teve a ideia. As famílias modernas lidam diariamente com um volume absurdo de informações sobre os filhos. O problema é que tudo fica pulverizado. É bilhete na agenda de papel, aviso perdido no grupo de WhatsApp, e-mail da escola, exames físicos na gaveta e, claro, o pior dos cenários: tudo centralizado na memória da mãe.

O resultado dessa conta a gente já conhece: esquecimentos, retrabalho, ruídos de comunicação e uma sobrecarga mental invisível, mas que adoece.

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Só para mulheres

Mulheres vivas

No intuito de mudar essa dinâmica, o aplicativo foi desenvolvido. Ele funciona como um gestor familiar, centralizando a rotina das crianças em um único lugar. O mais interessante é que a plataforma abraça a realidade como ela é, atendendo a diversas configurações: pais casados, divorciados, famílias reconstituídas, pais solo e, crucialmente, toda a rede de apoio, como avós, padrastos, madrastas e cuidadores. No intuito de mudar essa dinâmica, o aplicativo foi desenvolvido. Ele funciona como um gestor familiar, centralizando a rotina das crianças em um único lugar. O mais interessante é que a plataforma abraça a realidade como ela é, atendendo a diversas configurações: pais casados, divorciados, famílias reconstituídas, pais solo e, crucialmente, toda a rede de apoio, como avós, padrastos, madrastas e cuidadores.



Para caber na nossa rotina corrida, as ferramentas precisam ser visuais e diretas. O OrganPais foi dividido em pilares:

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Agenda Inteligente: organiza compromissos, eventos escolares e até o calendário de convivência para pais separados. O grande trunfo é que cada responsável recebe notificações apenas do que lhe cabe, eliminando o excesso de informação. organiza compromissos, eventos escolares e até o calendário de convivência para pais separados. O grande trunfo é que cada responsável recebe notificações apenas do que lhe cabe, eliminando o excesso de informação.



Histórico de Saúde: centraliza consultas, vacinas, alergias e exames. Há também um espaço para registrar a administração de medicamentos em tempo real, notificando toda a rede sobre quem deu o remédio e a que horas.



Gestão de Gastos: permite anexar comprovantes e notas fiscais, categorizar despesas e acompanhar o orçamento. Para facilitar a prestação de contas, o app ainda gera relatórios em PDF.



Documentos e Acordos: guardar arquivos importantes e registrar combinados familiares. A privacidade é garantida, já que os administradores controlam o nível de acesso de cada membro da rede de apoio (você pode ocultar a pasta de gastos da babá, por exemplo).



O funcionamento é intuitivo. Um dos responsáveis cadastra a criança e envia o convite para os demais membros. O aplicativo já está disponível para download tanto para sistemas Android quanto iOS (na Google Play e na App Store).

As funcionalidades básicas são gratuitas. Para quem deseja expandir o compartilhamento com a rede de apoio, o app oferece planos familiares acessíveis, com valores a partir de R$13,50 por mês.



Quando fui apresentada ao app, fiquei pensando em quantas mães iriam se beneficiar dele, especialmente aquelas cujos genitores se separaram da mãe e acham que o valor que pagam de pensão permite que ela tenha uma vida de luxo.

Ali dentro tudo fica muito claro, desde os custos para manter uma criança, até o tempo gasto por cada um com os cuidados. Fico pensando no monte de paizão de selfie vendo o tempo e o dinheiro que as mães gastam gerindo a vida dos filhos.

Claro que funciona para todos os modelos de família, mas no caso de pais separados, acho que o benefício é ainda maior.



Além de ferramenta tecnológica, o OrganPais é um utilitário de saúde mental para as mães, porque tira a gestão da cabeça e colocá-la na tela, garantindo que o cuidado com os nossos filhos seja compartilhado de forma justa, transparente e, acima de tudo, leve.

https://apps.apple.com/br/app/organ-pais/id6757406507 Se você também precisa desse respiro na rotina, vale a pena conhecer. Você pode baixar o aplicativo e começar a organizar a sua rede de apoio através deste link para download (

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.