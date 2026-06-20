A tecnologia a favor da leveza materna (e familiar)
Ali dentro tudo fica muito claro, desde os custos para manter uma criança, até o tempo gasto por cada um com os cuidados
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No intuito de mudar essa dinâmica, o aplicativo foi desenvolvido. Ele funciona como um gestor familiar, centralizando a rotina das crianças em um único lugar. O mais interessante é que a plataforma abraça a realidade como ela é, atendendo a diversas configurações: pais casados, divorciados, famílias reconstituídas, pais solo e, crucialmente, toda a rede de apoio, como avós, padrastos, madrastas e cuidadores.
Para caber na nossa rotina corrida, as ferramentas precisam ser visuais e diretas. O OrganPais foi dividido em pilares:
Agenda Inteligente: organiza compromissos, eventos escolares e até o calendário de convivência para pais separados. O grande trunfo é que cada responsável recebe notificações apenas do que lhe cabe, eliminando o excesso de informação.
Histórico de Saúde: centraliza consultas, vacinas, alergias e exames. Há também um espaço para registrar a administração de medicamentos em tempo real, notificando toda a rede sobre quem deu o remédio e a que horas.
Gestão de Gastos: permite anexar comprovantes e notas fiscais, categorizar despesas e acompanhar o orçamento. Para facilitar a prestação de contas, o app ainda gera relatórios em PDF.
Documentos e Acordos: guardar arquivos importantes e registrar combinados familiares. A privacidade é garantida, já que os administradores controlam o nível de acesso de cada membro da rede de apoio (você pode ocultar a pasta de gastos da babá, por exemplo).
O funcionamento é intuitivo. Um dos responsáveis cadastra a criança e envia o convite para os demais membros. O aplicativo já está disponível para download tanto para sistemas Android quanto iOS (na Google Play e na App Store).
Quando fui apresentada ao app, fiquei pensando em quantas mães iriam se beneficiar dele, especialmente aquelas cujos genitores se separaram da mãe e acham que o valor que pagam de pensão permite que ela tenha uma vida de luxo.
Além de ferramenta tecnológica, o OrganPais é um utilitário de saúde mental para as mães, porque tira a gestão da cabeça e colocá-la na tela, garantindo que o cuidado com os nossos filhos seja compartilhado de forma justa, transparente e, acima de tudo, leve.
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