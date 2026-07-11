"Padecendo no Paraíso", o livro

Ser mãe é padecer num paraíso. Só entendi realmente essa frase quando me tornei mãe. E foi no meio de um padecimento no paraíso da maternidade que pedi socorro para outras mães que, como eu, desdobravam fibra por fibra o coração, tentando decifrar choros, cuidar de viroses, amamentar, voltar ao trabalho, que reuni, em 2011, um grupo de mães e dei a esse grupo o nome de “Padecendo no Paraíso”.

O termo foi inspirado no poema de Coelho Neto, que termina assim: "Ser mãe é andar chorando num sorriso! Ser mãe é um mundo e não nada! Ser mãe é padecer num paraíso!”.

Nós nos dividíamos entre o maternar e a vida profissional, tentando multiplicar o dinheiro e o tempo com a família e, ali, naquele espaço virtual de troca, tínhamos liberdade para falar sobre o cansaço, a sobrecarga, a dificuldade de voltar ao mercado de trabalho, a transição de carreira, o empreendedorismo.

Tudo isso entre trocas de fraldas, mamadeiras e noites em claro. O grupo supria a falta que as mulheres tinham de trocar informações, fazer confidências, desabafos, pedir ajuda e ajudar. Ali encontrei um propósito: dar voz a mulheres que tinham muito a dizer.

Em comemoração aos 15 anos da nossa comunidade, convidei 26 mães para contarem histórias que vão muito além da maternidade. São profissionais de diversas áreas, contando como a maternidade atravessou suas vidas e as impulsionou para ocupar seus lugares no mundo.

São histórias sobre recomeços, conquistas, desafios pessoais e profissionais, sobre assumir o controle e coragem quando tudo parece que vai desabar, mostrando a força extraordinária que nasce quando uma mãe decide não abrir mão de si mesma.

Este livro é uma coletânea de histórias que mostram como a sociedade não funciona sem as mães, e ilustram a potência das mulheres, como mães, como profissionais, filhas, esposas, amigas, cuidadoras. Sem romantizar a mulher multitarefas, mas mostrando o peso da sobrecarga, a dificuldade em voltar para o mercado de trabalho que acaba levando a mãe a ser empreendedora.

Diante das portas fechadas e da rigidez do mercado tradicional, o empreendedorismo surge como uma forma de sobrevivência e reinvenção. De acordo com o Sebrae e a Rede Mulher Empreendedora, cerca de 75% das mulheres brasileiras que decidem abrir um negócio próprio o fazem após a chegada dos filhos, motivadas pela necessidade de gerar renda após demissões ou pela busca de uma flexibilidade.

A sociedade precisa compreender que a maternidade e a experiência acumulada ao longo dos anos são fontes de inovação e liderança essenciais para qualquer economia que se pretenda sustentável e justa.

Ao longo desses anos, acompanhei o percurso das autoras como mães e profissionais. Elas são amigas queridas e me inspiram todos os dias. Estou muito feliz por compartilhar suas histórias nesse livro, abrindo nossos corações e mostrando um recorte da nossa comunidade.

O prefácio foi escrito pela minha querida musa inspiradora, Criz Pàz. O convite da editora para coordenar essa obra coletiva foi a oportunidade perfeita para celebrar os 15 anos da nossa comunidade além das mídias sociais.

A curadoria começou em janeiro e, a partir , dediquei meus dias e noites — inclusive fins de semana — para ler, revisar e fazer reuniões individuais por vídeo.

Ajudei cada autora a colocar sua história para fora ou resumir seus capítulos, garantindo que a identidade individual de cada uma fosse preservada. Agora, o livro se prepara para chegar às mãos do público. =

Celebrar 15 anos de uma trajetória voltada para o acolhimento materno é honrar histórias reais. É com imensa alegria que convido cada leitor e leitora desta coluna para um momento muito especial: o lançamento do livro "Padecendo no Paraíso", publicado pela Editora Empreender.

Fica aqui o meu convite afetuoso para que você se junte a nós, celebre a força dessas vozes e garanta o seu exemplar. Prepare-se para se emocionar, se identificar e se inspirar com essas histórias de coragem, maternidade e carreira. Esperamos vocês!

Serviço:

• Data:

• Horário: das 10h às 14h

• Local: Mercado de Origem, Olhos d’Água, Belo Horizonte

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.