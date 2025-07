MG: batida entre ônibus e carro mata uma criança e quatro adultos

Cinco pessoas que estavam em um carro de passeio morreram após uma batida contra um ônibus com romeiros na MGC-122, em Janaúba (MG), no Norte do estado. O acidente ocorreu no início da noite desta segunda-feira (28/7) e também deixou três feridos.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros do município, que recebeu o chamado por volta das 18h50, no veículo de passeio estavam quatro adultos e uma criança de 3 anos. As idades dos demais ocupantes do carro ainda não foram confirmadas.

Os militares apuraram que, conforme testemunhas, o carro, com emplacamento no município de Porteirinha, na mesma região do estado, teria invadido a contramão quando bateu de frente com o coletivo, na altura do Bairro Cidade Universitária, no km 162 da rodovia. A dinâmica do acidente ainda será confirmada por meio do trabalho de perícia.

O Corpo de Bombeiros da cidade informou que o ônibus, que trafegava no sentido Janaúba/Montes Claros, retornava de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, para Belo Horizonte e transportava cerca de 40 pessoas.

Além do motorista, com suspeita de fratura em uma das mãos e conduzido pelo Samu para o hospital, duas passageiras tiveram lesões leves nas pernas e dispensaram atendimento.

