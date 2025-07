Ponte sobre o Rio São Francisco é licitada e custará R$ 207,5 milhões

Aguardada há décadas, a ponte sobre o Rio São Francisco que ligará as cidades de Manga e Matias Cardoso, na Região Norte do Estado, custará R$ 207,49 milhões. O resultado da licitação para a construção da estrutura rodoviária foi publicado no Diário Oficial de Minas Gerais neste sábado (26/7).

De acordo com o resultado do processo, a melhor oferta apresentada pelos concorrentes classificados apresentou um desconto de 17,98% em relação ao valor inicial, que era de R$ 252,97 milhões. Ao todo, seis interessadas, entre empresas e consórcios, participaram da licitação, das quais três foram desclassificadas.

O próximo passo é a constituição formal do consórcio vencedor, denominado Ponte Francisco e formado pelas empresas Construtora A. Gaspar S/A e Arteleste Construções Ltda. Logo em seguida, será realizada a ordem de início para que o consórcio comece a formar o canteiro de obras, contratar trabalhadores, deslocar máquinas e desenvolver toda a infraestrutura para a execução do serviço.

A obra deverá ser executada com recursos do acordo com a Vale para a reparação de danos do rompimento da barragem de rejeitos minerais de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ocorrido em 25 de janeiro de 2019, que resultou na morte de 272 pessoas.

"Nossa expectativa é que, ainda no mês de agosto, a ordem de início seja emitida para o consórcio e, em um prazo de no máximo 20 dias, comecem as primeiras movimentações no canteiro de obras", prevê o diretor-geral do DER-MG, Rodrigo Tavares.

"A ponte vai impulsionar o turismo no Vale do Peruaçu, que recentemente foi elevado à categoria de Patrimônio Natural Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco)", complementa Tavares.

Ligação viária

De acordo com o Governo do Estado, a ponte facilitará o deslocamento entre os municípios de Jaíba, Manga, Montalvânia, Juvenília, Miravânia, São José das Missões, Itacarambi, Januária, Janaúba e Montes Claros, todos no Norte de Minas. A nova infraestrutura também permitirá melhorar a interligação entre o extremo Norte e o Noroeste do Estado, bem como entre o Oeste da Bahia e a rodovia BR-135.

Atualmente, a travessia entre as cidades de Manga e Matias Cardoso ocorre por meio de balsas. Esse processo é demorado e causa atrasos nos deslocamentos de mercadorias e pessoas.

