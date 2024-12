Serviços da ponte sobre o Rio São Francisco serão retomados no começo de 2025, logo após o fim do período chuvoso

Paralisadas há um ano e sete meses, as obras da ponte sobre o Rio São Francisco, no município homônimo, no Norte de Minas, serão retomadas no começo do próximo ano, assim que terminar o período chuvoso. O governo de Minas, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER –MG), emitiu a ordem de serviços para o reinício das obras nesta sexta-feira (13/12).

Aguardada há mais de 70 anos, a obra foi iniciada em 2022, mas parou em maio de 2023, com apenas 20% de conclusão, tendo os serviços interrompidos pela empresa responsável pela execução.

A ponte será uma das maiores já construídas em Minas, com 1.120 metros de extensão e 13,8 metros de largura.

A assinatura da ordem de serviços foi anunciada em Montes Claros, no Norte de Minas, pelo vice-governador Mateus Simões em encontro com lideranças da região, durante o Fórum das Águas, promovido pela Sociedade Rural de Montes Claros, com o apoio do Banco do Nordeste e outros parceiros.

Os serviços de conclusão da ponte vão custar R$ 158,6 milhões. A licitação foi vencida pelo consórcio PRSF, formado pelas empresas S. A. Paulista de Construções e Comércio, Azevedo e Travassos Infraestrutura Ltda (de São Paulo) e Benito Roggio e Hijos Sociedad Anonima (da Argentina). O resultado da concorrência tinha sido anunciado em 5 de novembro.

A construção da ponte vai acabar com o transtorno da travessia por meio de balsas e barcos, o que representa a esperança de desenvolvimento e de melhor qualidade de vida dos moradores da cidade de São Francisco, às margens do Velho Chico. A nova estrutura vai fazer a conexão com o município de Pintópolis, pela rodovia MG-402.

A travessia de balsa costumava ser demorada, trazendo prejuízos para o motoristas de carros pequenos e de veículos de cargas e também para os pacientes transportados de ambulâncias.

“Essa ponte, juntamente com a conclusão da rodovia Pintópolis-Urucuia, criará um novo eixo de ligação entre Montes Claros e Brasília, transformando a logística e a economia do Norte de Minas”, destacou Mateus Simões.

“À medida que a nova estrutura encurta distância e diminui o tempo de deslocamento, também influencia a forma como as cidades se desenvolvem, o que gera reflexos importantes na economia”, avalia o diretor-geral do DER MG, Rodrigo Tavares.

A ponte está incluída no programa Caminhos pra Avançar. A verba é oriunda do acordo firmado entre o governo de Minas e a mineradora Vale, para reparar perdas e danos decorrentes do desastre com o rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, ocorrido em Brumadinho, em janeiro de 2019.

A construção da travessia sobre o Velho Chico é reivindicada desde 1950, época em que Juscelino Kubitschek, ainda candidato ao governo de Minas, tinha como mote de campanha “Energia e Transporte”.

De acordo com o edital de licitação, o consórcio vencedor do certame terá o prazo de 720 dias para execução dos trabalhos, contado a partir da assinatura da ordem de início.