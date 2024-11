O Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER-MG), divulgou nesta terça-feira (5/11) o resultado da licitação para a retomada das obras da ponte sobre o Rio São Francisco, na cidade homônima, no Norte de Minas. A concorrência foi vencida por um consórcio, que tem a participação de empresas argentinas.

A obra, aguardada há de 70 anos, foi iniciada em 2022, mas parou em maio de 2023, com apenas 20% de conclusão, tendo os serviços interrompidos pela empresa responsável pela execução.

A concorrência das obras da ponte teve como vencedor o consórcio PRSF, formado pelas empresas SA Paulista de Construções e Comércio, Azevedo e Travassos Infraestrutura Ltda. (ambas de São Paulo) e Benito Rogo e Hijos Sociedad Anonima (Argentina).





Conforme o Governo de Minas, o consórcio apresentou a oferta de R$ 158,5 milhões, equivalente a 91,17% do valor inicial, orçado em R$ 173.844.790,50, em regime de empreitada por preço unitário.

A obra a ser construída sobre o Rio São Francisco será uma das maiores pontes de Minas Gerais, com 1.120 metros de extensão e 13,8 metros de largura. A construção da travessia sobre o Velho Chico é reivindicada desde 1950, época em que Juscelino Kubitschek, ainda candidato ao governo de Minas, tinha como mote de campanha “Energia e Transporte”.

A edificação está incluída no Provias, maior pacote de obras rodoviárias da última década e tem os recursos garantidos. A verba é oriunda do acordo firmado entre o governo de Minas e a mineradora Vale, para reparar perdas e danos decorrentes do desastre com o rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, ocorrido em Brumadinho, em janeiro de 2019.

Ao todo, seis empresas concorreram ao certame, apresentando documentação em sessão pelo sistema online. Posteriormente a essa fase, é aguardado o período de recursos para que a empresa vencedora seja oficializada e a ordem de serviço possa ser emitida.

Ainda não foi marcada a data para o reinício da construção da ponte. "Conforme determina a legislação, é necessário aguardar o período de recursos para que a empresa vencedora seja oficializada e a ordem de serviço possa ser emitida”, explica o diretor-geral do DER-MG, Rodrigo Tavares.

De acordo com o edital, o prazo de execução dos trabalhos é inicialmente previsto em 720 dias consecutivos, contado da data estabelecida na ordem de início.

Enquanto a construção da ponte não é efetivada, continua o transtorno da travessia do Velho Chico por meio de balsas e barcos, nos deslocamentos entre a cidade de São Francisco e os municípios de Pintópolis e Urucuia, interligados pela MG-402. Está sendo pavimentado o trecho da estrada entre Pintópolis e Urucuia.