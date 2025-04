"Tati Quebra Barraco" de Lagoa Santa é presa ao esfaquear o ex

Uma mulher, de 38 anos, conhecida como "Tati Quebra Barraco”, foi presa na madrugada desta quinta-feira (17/4) por esfaquear o ex-companheiro no bairro Conjunto Residencial Lagoa Santa, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o Boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para agressão. Ao chegar no local, a PM escutou gritos de um casal e os militares visualizaram pela fresta do portão da garagem a mulher com duas facas na mão e um homem ensanguentado caído.

Como o portão estava trancado, os policiais usaram um alicate para cortar a corrente e entrar no imóvel.

Questionada, a mulher, já conhecida no meio policial, relatou que estava em casa, deitada no quarto, quando foi surpreendida pelo homem, que portava duas facas e tentou agredi-la.

Ela conseguiu tomar as facas do homem e o esfaqueou diversas vezes. ‘Tati Quebra Barraco” afirmou ainda que o homem tinha as chaves da casa dela porque os dois tiveram um relacionamento no passado.

A vítima, que também é conhecida no meio policial por crimes como furto e tráfico de drogas, foi socorrida e encaminhada para atendimento hospitalar. A polícia não conseguiu recolher o depoimento dela devido ao estado de saúde durante o atendimento à ocorrência.

A mulher também foi atendida e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil. As facas usadas no crime foram recolhidas e o caso será investigado.