Trio é preso em Contagem com drogas, armas, munições e mais de R$ 280 mil

Dois homens, de 41 e 38 anos, e uma mulher, de 47, foram presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no bairro Nova Contagem, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa quarta-feira (16/4).

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar fazia patrulhamento na região quando recebeu a informação que um indivíduo em um carro Jeep Compass estava recebendo um carregamento de drogas.

Os militares montaram operação e flagraram o momento em que o ocupante do Jeep fazia trocas de objetos com o ocupante de um carro Fiat Strada. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os homens, mas no carro a PM encontrou dez barras de cocaína e R$ 40 mil em dinheiro. Outros malotes de dinheiro foram encontrados em um fundo falso da carroceria da caminhonete.

Questionado, o homem de 41 anos afirmou que estava recebendo um carregamento de drogas na hora da abordagem e disse que o resto do material estava com a companheira em casa.

No endereço do suspeito, a mulher de 47 afirmou que é a responsável pela transação financeira do tráfico e a PM apreendeu um caderno com anotações, barras de maconha, malotes de dinheiro e cartões bancários.

Em um outro imóvel na mesma rua, a polícia encontrou diversas armas, munições, dinheiro em espécie e drogas. Ao todo, os militares apreenderam 65 barras de crack, cinco barras cocaína, sete porções cocaína, 17 carregadores de diversos calibres, 227 munições, R$ 286 mil em notas diversas, quatro celulares, 16 cartões bancários, duas pistolas 9mm, uma submetralhadora e um fuzil 556. Os carros usados pelos suspeitos também foram recolhidos.

O trio recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, que vai investigar o caso.