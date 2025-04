MG: adolescente de 13 anos que estava desaparecido é achado morto em rio

O corpo do adolescente Luiz Eduardo Marcelino, de 13 anos, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (16/4) na cidade de Machado, no Sul de Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, populares viram o corpo do garoto preso nas raízes e nos galhos de uma árvore no leito de um rio da região, no Bairro Santa Luzia.

Cássio Marcelino, pai do adolescente, contou em entrevista à Rádio Estação Cultura FM que, no último domingo (13/4), pretendia sair com o filho de casa por volta de meio-dia. Pouco antes, no entanto, o adolescente disse que iria à casa de um amigo e voltaria rapidamente, mas desapareceu.

Durante as buscas por informações, o pai descobriu que o filho havia participado de um churrasco com alguns amigos nas proximidades do rio, onde seu corpo foi encontrado dias depois.

Segundo testemunhas ouvidas pelo Corpo de Bombeiros, o adolescente teria deixado o grupo e seguido por uma trilha rumo à sua residência, momento em que desapareceu.

A Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo após a conclusão dos trabalhos preliminares de perícia. A causa da morte será investigada.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Machado lamentou a morte do adolescente. “Neste momento de imensa dor, expressamos nossas condolências e solidariedade à família, aos amigos e a toda a comunidade. Que encontrem conforto e força para enfrentar essa perda tão precoce.”