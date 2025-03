Homem morre afogado enquanto nadava com a família em represa de Minas

Um homem, de 52 anos, morreu afogado enquanto nadava em represa do Lago de Furnas, em Fama, no Sul de Minas Gerais, ao final da tarde desse domingo (30/3). Ele nadava com a família quando se afogou.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a família é da cidade vizinha de Alfenas e nadava próximo à margem da represa. Em certo momento, os familiares resolveram sair da água e o homem ficou.

No entanto, minutos após o desencontro, o homem se afogou e não foi mais visto. Os familiares acionaram os bombeiros, que buscaram pelo homem usando táticas de mergulho.

O corpo foi encontrado a dez metros de distância da margem, a cerca de quatro metros de profundidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Conforme os bombeiros, ele foi conduzido à margem do lago para perícia e a morte foi confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).