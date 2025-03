Bombeiros vão resgatar gambá em condomínio pela quarta vez em Minas

O Corpo de Bombeiros foi acionado duas vezes na noite da última quarta-feira (26/3) para capturar um gambá (gambá-de-orelha-preta) em um condomínio de Montes Claros, no Norte de Minas. O animal é recorrente, já que é a quarta vez que ele é capturado no local.

Em uma das ocorrências, a guarnição encontrou o animal dentro da sala de estar de uma residência, em cima de um sofá.

Na segunda ocorrência, o saruê foi encontrado na dispensa de alimentos não-perecíveis da casa. Segundo os bombeiros, o animal estava em boas condições de saúde, sem ferimentos, e possivelmente teria entrado na casa em busca de alimentos.

Essa foi a quarta vez que um animal silvestre foi capturado nas dependências do condomínio. Após a captura, os bombeiros realizaram a soltura do saruê em uma área de mata densa, distante do perímetro urbano, garantindo a segurança do animal e a tranquilidade dos moradores.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos