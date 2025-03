Casal é resgatado pelos bombeiros ao ficar preso dentro de elevador

Um casal, que não teve a idade divulgada, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros ao ficar preso dentro de um elevador no bairro Alvorada, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na noite desse sábado (22/3).

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas ficaram presas entre o primeiro e o segundo andar do prédio residencial. O local foi isolado e os bombeiros abriram as portas da cabine para acessar o casal, que foi encontrado sentado no interior do elevador, demonstrando sinais de desgaste emocional.

Após a retirada do casal, o elevador foi isolado até a chegada do técnico da empresa responsável, que assumiu os trabalhos de manutenção.

Segundo o especialista, é comum que o sistema de segurança seja acionado quando os ocupantes balançam a cabine, o que pode levar a travamentos como o ocorrido.



