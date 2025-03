Mulher pede marido para não fazer bagunça na cozinha e é agredida por ele

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

Um homem de 45 anos foi preso suspeito de agredir a esposa em São Gotardo, na Região do Alto Paranaíba, nessa sexta-feira (21/3). Segundo relato da vítima à Polícia Militar (PM), o ataque começou depois que ela pediu ao companheiro para não fazer bagunça na cozinha.

Irritado com a repreensão, ele a enforcou com as duas mãos e a ameaçou de morte por ter acionado os militares. Durante o atendimento da ocorrência, o homem ainda atacou verbalmente a esposa. Ele a chamou de “carniça”, “vagabunda” e “puta”.

À PM, a vítima revelou que o episódio não foi isolado. O relacionamento, iniciado há pouco mais de dois anos, se deteriorou após o companheiro passar a fazer uso frequente de drogas e bebidas alcoólicas.

Ela relatou uma rotina de violência, com empurrões, tapas, puxões de cabelo e ameaças. Em uma ocasião anterior, ele teria dito que a mataria caso fosse traído. Em outra, chegou a ameaçá-la com uma faca.

A mulher foi encaminhada ao hospital, onde passou por exame médico. O laudo confirmou um hematoma na região do pescoço, compatível com a tentativa de estrangulamento. O autor também foi levado para atendimento médico e, em seguida, conduzido à delegacia de plantão para o registro da ocorrência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Militar informou que a vítima solicitou medidas de proteção contra o marido e que o caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil.