MG: homem que se passava por exorcista mantinha mulher em cárcere privado

Um jovem de 19 anos, que se apresentava como padre exorcista, foi preso em Varginha, no Sul de Minas, suspeito de manter uma mulher, de 39, em cárcere privado. Segundo a vítima, ele a manipulava emocionalmente e ameaçava tirar a própria vida caso ela tentasse sair da casa, no Bairro Jardim Sion.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), os agentes foram até a residência do suspeito, na última quarta-feira (19/3). Ele e o pai atenderam os policiais de forma exaltada. Quando perguntados sobre a vítima, inicialmente disseram que ela não falaria com a PMMG. No entanto, o pai do suspeito acabou permitindo que a mulher prestasse depoimento.

A vítima relatou que sofria violência psicológica e que também chegou a ser agredida fisicamente. Ela disse que o suspeito quebrou seu celular e controlava todas as suas interações sociais, permitindo apenas comunicação pelo aparelho dele. Além disso, todas as vezes que tentava ir embora, Ismael ameaçava se matar, alegando que pularia da janela ou compraria uma arma para se suicidar.

Durante a abordagem, o pai do suspeito tentou intimidar os policiais e chegou a desobedecer uma ordem para abrir o portão e permitir a saída da mulher. Diante da situação, os policiais deram voz de prisão aos dois, que reagiram. Foi necessário solicitar reforço para conter também o pai do suspeito, que demonstrava agressividade excessiva.

A investigação agora está sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Varginha. O pai do suspeito também foi levado para a delegacia, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desobediência, devido à sua tentativa de impedir a polícia de acessar a residência.

A vítima recebeu atendimento médico em uma UPA da cidade e passa por acompanhamento.