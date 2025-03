Mulher é esfaqueada por negar dois abraços ao marido

Uma mulher de 36 anos foi esfaqueada por negar dois abraços ao companheiro, de 50, nesta sexta-feira (21/3), no Bairro Lar de Minas, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PMMG) suspeito de violência doméstica.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, o homem relatou que, ao acordar nesta manhã, tentou abraçar a esposa, mas foi rejeitado. Ele também percebeu que a mulher havia trocado a senha do celular.

Posteriormente, quando o casal chegou à garagem, para que o homem a levasse ao trabalho, houve uma nova tentativa de abraço, sendo mais uma vez recusado.

O suspeito relatou à PM que, tomado pela raiva deu uma facada no peito e na barriga da companheira, momento em que a lâmina da faca quebrou. O casal, então, entrou em luta corporal. Ao ouvir os gritos, a filha da mulher e enteada do suspeito, de 14 anos, desceu até a garagem e, ao perceber a agressão, deu dois golpes de madeira na cabeça do padrasto, que a empurrou.

Após ser agredido, o homem subiu as escadas e pegou um facão e um pedaço de madeira. Nesse momento, ele foi abordado pelos policiais, já que o portão da residência havia sido arrombado pelos vizinhos. Conforme a Polícia Militar, o autor confessou que a intenção era matar a esposa e tirar a própria vida.

A vítima contou aos militares que manteve o relacionamento por um ano e meio, e que eles estavam morando juntos desde dezembro de 2024. Segundo ela, possuía medida protetiva contra ele, mas retirou na tentativa de reatar a relação.

No entanto, nesta sexta (21), havia decidido romper o relacionamento e agendado com um desmontador de imóveis para retirar seus pertences da residência. Porém, o homem não aceitou a decisão e iniciou as agressões. Mãe e filha foram levadas para a UPA de Vespasiano, enquanto o suspeito, preso em flagrante, foi encaminhado para a delegacia.