Homem é preso após tentar matar ex-companheira a facadas em MG

Um homem foi preso nesta quinta-feira (20/3) após tentar matar sua ex-companheira no Bairro Alvorada, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais. A tentativa de feminicídio aconteceu durante a manhã no quilômetro 124 da MG-050.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o suspeito esperou a vítima sair para o trabalho e, quando ela passava pelo local de mototáxi, usou um carro para derrubá-la.

Em seguida, desceu do veículo e tentou esfaqueá-la. A mulher conseguiu escapar com a ajuda de pessoas que passavam pelo local. A PM foi acionada rapidamente e conseguiu localizar e prender o agressor.

Histórico de violência

Segundo as autoridades, o homem e a vítima tiveram um relacionamento de quatro anos, período em que foram registrados casos de lesão corporal e ameaça. A mulher também possuía uma medida protetiva contra ele.



Além disso, em 2018, o suspeito chegou a ficar três meses preso por agredir uma mulher do relacionamento anterior.



O homem não conseguiu atingir a vítima. Ela e o motociclista sofreram apenas ferimentos da queda da moto. Eles receberam atendimento médico.

A faca foi apreendida e o caso será investigado pela Polícia Civil (PCMG). O homem foi encaminhado para a delegacia e poderá responder por tentativa de feminicídio.

