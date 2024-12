Filhos da vítima visitaram o hangar da Polícia Civil, onde conheceram as estruturas aerotáticas da corporação

Agentes da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) se mobilizaram em um ato de solidariedade na última segunda-feira (23/12). Os integrantes da corporação arrecadaram brinquedos, roupas, alimentos, material escolar e itens para a ceia de Natal para os oito filhos de uma mulher que foi vítima de feminicídio no dia 10 de dezembro.





Os itens demandaram seis viaturas, que os transportaram, de surpresa, até a casa das crianças. Além disso, os policiais organizaram uma vaquinha para auxiliar nas despesas da família, cujo responsável legal, após a morte da matriarca, é o filho mais velho, de apenas 19 anos.

Cabe destacar que a vaquinha organizada pela Polícia Civil está aberta à toda a população, de maneira virtual: saiba mais aqui.

Depois da entrega dos presentes, as crianças foram levadas ao hangar da Polícia Civil, em Belo Horizonte, onde elas tiveram a oportunidade de conhecer as estruturas aerotáticas e interagir com os cães utilizados nas operações.

A delegada Alessandra Wilke, chefe do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), destacou a importância da ação: "Gostaria de expressar a mais profunda gratidão a todos que, de forma tão generosa, uniram-se a nós para ajudar essa família, em um momento tão difícil."

Graças às suas contribuições, conseguimos proporcionar um momento especial para as crianças, marcado por lembranças que possam trazer um pouco de luz em meio a tanta dor. Que a família continue recebendo o apoio necessário”, concluiu a delegada.

A ação foi idealizada pela equipe responsável pela investigação do feminicídio. Porém, acabou mobilizando todo o DHPP, incluindo as unidade avançadas, a Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida (DRPD), a Coordenação Aerotática (CAT), que é responsável pelo hangar da Polícia Civil, a Coordenação de Operações com Cães (COC), além da chefia da PCMG, e de amigos e parentes dos policiais envolvidos.

Entenda o caso

A vítima do feminicídio é Katy Emanuela da Costa, de 37 anos, que foi sepultada no último dia 12. Ela tinha uma medida protetiva contra Marcos Vinicius Costa, de 30 anos, que foi preso em flagrante no dia do crime e segue detido desde então. Ele pai de seis dos oito filhos da vítima.

Os golpes foram desferidos enquanto a mulher estava na calçada, na frente da casa em que vivia, na presença dos filhos. Ao tentar ajudar a mãe, um deles, de 13 anos, foi ferido pelo pai com golpes no pescoço, mas sobreviveu. Na ocasião, vídeos do assassinato foram gravados por vizinhos e chegaram a circular nas redes sociais.

