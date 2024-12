Dois funcionários de um açougue caíram em uma caixa de dejetos, com cerca de 10 metros de profundidade, na Hipercarnes, no Bairro Suzana, na Região Nordeste de Belo Horizonte. A empresa presta serviço de abate de bovinos e suínos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, de acordo com a corporação, quando a equipe chegou ao local, as duas vítimas já haviam sido retiradas do fosso.

Ainda segundo a corporação, uma das vítimas, uma mulher com idade na casa dos 30 anos, apresentava quadro de parada cardiorrespiratória e foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Risoleta Neves,na Região de Venda Nova.

A outra vítima é um homem, no qual os bombeiros precisaram realizar manobras de reanimação cardiopulmonar. Ele foi conduzido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) ao Hospital Odilon Behrens, também na Região Noroeste da capital.

Contatada pela reportagem, a Hipercarnes confirmou o acidente, afirmou que prestou auxílio às vítimas e enviou uma nota, publicada abaixo.

"A Hipercarnes é uma empresa que atua com observância de todos os requisitos legais, possuindo licença de operação municipal, alvará de funcionamento, além de contar com fiscalização do SIF dentro das suas instalações, seguindo as melhores práticas do mercado. Nesta data - 26.12.2024 - houve um acidente nas suas instalações envolvendo dois prestadores de serviço vinculados a terceira empresa. Imediatamente foi prestado todo o auxílio possível, com o acionamento do Corpo de Bombeiros e do SAMU, realizado o resgate e o transporte a Hospitais. A Hipercarnes segue acompanhando os fatos, se coloca à disposição das autoridades e se solidariza com as vítimas e seus familiares."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia