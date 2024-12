Faixas espalhados no Conjunto Paulo VI, região Nordeste de Belo Horizonte, quase divisa com Sabará, ameaçam "dar cacete" em quem empinar motos e passar acelerando pelas ruas do bairro. E também em quem entrar na comunidade com motos roubadas.

Elas foram estrategicamente colocadas nas principais vias de acesso ao bairro, que surgiu a partir de um conjunto habitacional, onde desabou neste Natal um imóvel com cinco pessoas, todas resgatadas com vida. A reportagem flagrou três, mas de acordo com os moradores, são mais. Em todas têm ameaça de violência.

Os moradores do bairro dizem desconhecer a autoria das faixas espalhadas há cerca de duas semanas pelo bairro, dominado por duas facções criminosas rivais, Red Bull e Beira-Linha.



"Proibido tirar de giro, chamar no grau, moto sem descarga e trazer moto roubada pra comunidade. Sujeito a cacete. Não vamos aceitar essas coisas na comunidade", diz uma das faixas, instalada quase na entrada do Centro de Referência em Assistência Social da Prefeitura de Belo Horizonte, na Rua Neblina. A outra, com o mesmo texto, foi afixada na rua Antônio Mariano.

