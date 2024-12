Motociclista perdeu o controle da direção, bateu na lateral de um carro e colidiu de frente com outro veículo que seguia no sentido oposto da rodovia

Um motociclista, de 42 anos, morre em um acidente com três veículos na tarde dessa quarta-feira (25/12), na rodovia estadual MG-329, no Vale do Rio Doce.





Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motociclista seguia na rodovia quando, na altura do quilômetro 4, perdeu o controle da direção em uma curva, bateu na lateral do carro Fiat Palio e colidiu de frente contra um veículo Volkswagen Polo, que seguia no sentido oposto da pista.





Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou a morte do motociclista. Outras duas pessoas, passageiras do carro Volkswagen Polo, tiveram ferimentos leves e foram socorridas para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga.





A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe.





Os dois carros foram liberados para seus condutores e a motocicleta foi removida para o pátio da polícia por falta de responsável no local.

