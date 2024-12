Um jovem, de 23 anos, foi morto a tiros durante um baile funk no bairro Boa Vista, na Região Leste de Belo Horizonte, na tarde dessa quarta-feira (25/12). O suspeito do crime, um homem de 24 anos, foi preso.





Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi socorrida por amigos até a UPA Leste. Um colega do jovem relatou que eles estavam no baile funk quando ouviram os disparos de arma de fogo. Pouco depois, percebeu que a vítima foi atingida.





Ainda de acordo com o amigo do jovem, o responsável pelos disparos foi contido por populares, que o agrediram.

Familiares do suspeito fizeram o socorro dele até a UPA Centro-Sul. Pouco depois, ele foi transferido para o Hospital João XXIII.





Em conversa com os militares, o suspeito afirmou que não tinha a intenção de ferir a vítima e que foi um disparo acidental. Ele chegou a indicar um amigo com quem poderia estar a arma do crime, mas nada foi encontrado pela polícia.

A vítima morreu na UPA Leste. O suspeito segue internado sob escolta policial.