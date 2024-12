Vítima, de 61 anos, aparece nas imagens se ajoelhando e levantando as mãos segundos antes de levar um tiro do militar

Um policial militar reformado de 77 anos foi preso em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, depois de ser flagrado atirando contra um homem em uma via pública do Bairro Novo Riacho. O crime aconteceu na última segunda-feira (23/12).

A vítima, de 61 anos, aparece nas imagens se ajoelhando e levantando as mãos segundos antes de levar um tiro do militar, que deixou o local logo em seguida. O homem foi socorrido com ferimentos na região dos olhos.

O policial foi localizado ainda no Bairro Novo Riacho. Conforme registrado no boletim de ocorrência, os militares o prenderam a dois quarteirões do local da tentativa de homicídio.

Questionado pelos militares, o homem confessou ter atirado e alegou que o motivo está relacionado com uma “situação que o incomodava há tempos”. A arma dele foi apreendida.

O registro da Polícia Militar não traz outros detalhes. A vítima recebeu o primeiro atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levado ao Hospital Municipal de Contagem, onde está internado. A reportagem tentou contato com a unidade de saúde, mas as ligações não foram atendidas.

