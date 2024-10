Uma mulher, de 39 anos, foi assassinada a tiros na frente da filha na noite dessa terça-feira (29/10), no bairro Cidade Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a mulher estava com a filha e o irmão, de 35, dentro de um carro Chevrolet Onix branco na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli quando uma motocicleta com dois indivíduos se aproximou e o garupa fez diversos disparos contra o veículo.





Quando a polícia chegou até o local da ocorrência, encontrou o carro batido na mureta de divisão da pista e a mulher caída ao solo com duas perfurações de arma de fogo. A equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte da vítima.





A filha da vítima, de 5 anos, foi localizada ainda dentro do carro e sem ferimentos. Ela ficou sob responsabilidade de um tio que compareceu ao local pouco depois.

Durante as diligências, a polícia foi informada que uma segunda vítima, um homem e irmão da mulher baleada, também foi atingida e correu para dentro de um shopping próximo.





O homem foi localizado e informou aos policiais que estava armado. Ele foi socorrido para o Hospital Municipal de Contagem com ferimentos de bala no braço esquerdo e costas. Ele segue internado sob escolta policial.





Segundo o relato dele, ele, a irmã e a sobrinha saíram da casa da mãe no Barreiro e seguiam para a casa de uma outra irmã em Contagem. Ele afirmou que percebeu que estava sendo perseguido por uma motocicleta.





Ainda de acordo com informações do boletim de ocorrência, a motivação do crime é um homicídio tentado ocorrido dias atrás onde o homem de 35 anos é suspeito de participação.





Um outro familiar da vítima ainda relatou para a polícia que o homem tem envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Milionários, na Região do Barreiro de Belo Horizonte. A suspeita é de que ele era o alvo do atirador.

Dentro do carro, a polícia apreendeu uma bolsa com 20 pedras de crack, oito pinos de cocaína, R$ 571 em dinheiro e três celulares. Uma arma calibre 38 com munições também foi recolhida.