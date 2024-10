Um motociclista se envolveu em uma batida com um caminhão na tarde desta segunda-feira (29/10), no Bairro José Honorato, em Formiga, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com suspeita de traumatismo craniano.





Segundo os bombeiros, ao chegar ao local, o condutor da motocicleta foi encontrado com um corte no rosto e queixando-se de dores no peito e no ombro direito. Ele foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para cuidados médicos.





O motorista do caminhão não sofreu ferimentos e foi ouvido pela Polícia Militar no local.





