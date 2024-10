Um homem foi esfaqueado em casa por uma ladrão que invadiu o local, na noite desta segunda-feira (28/10), em Uberlândia, no Triangulo Mineiro. O invasor foi preso e disse que cometeu o crime por estar "desesperado". A vítima sobreviveu.



Era perto de 21h quando o criminoso invadiu a casa, no bairro Vigilato Pereira. Ele entrou pelos fundos da residência e passou a agredir o dono com socos e chutes. O invasor estava com um faca, que usou para acertar a vítima pelo menos três vezes, perfurando no intestino, pulmão e diafragma do dono da casa. Em seguida, o ladrão fugiu.



A Polícia Militar foi acionada e durante as buscas encontrou uma bolsa com um celular, chaves cartões de banco e vale-transporte, além de outros documentos que poderia ser do suspeito. Quando encontrado, o homem confessou o crime, mesmo sem nada de ilícito com ele.



Ele, que tem 31 anos, tentou se justificar e disse estar "desesperado, endividado e com a geladeira vazia" e, por isso, resolveu tentar o roubo. A faca foi levada como forma de prevenir caso fosse atacado por alguém na casa. A arma foi apreendida e ele foi detido.

A vítima, que tem 45 anos, segue internada no Pronto Socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).

