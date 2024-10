Aeronave é do modelo Airbus A319, com capacidade para 144 passageiros

Um avião da Latam retornou ao Aeroporto de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, poucos minutos após a decolagem devido a um colisão com pássaros, na noite dessa quarta-feira (16/10). A aeronave fazia a rota entre a cidade mineira e o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

O avião, modelo Airbus A319, com capacidade para 144 passageiros, decolou às 18h19 no Aeroporto Tenente Coronel Aviador César Bombonato. Por meio de um site de monitoramento do espaço aéreo é possível traçar a rota do voo, de código LA3101. Às 18h32, o avião começou a voar em círculos. Às 18h40, se deslocou para o sul da cidade, onde novamente voo em círculo até seguir de volta ao aeroporto que decolou.



Segundo a Latam Airlines Brasil, o pouso ocorreu "em completa segurança" às 19h01. Segundo a companhia aérea, o voo foi cancelado e os passageiros reacomodados em outros aviões. "A LATAM lamenta os transtornos causados e reitera que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos", informou.



A colisão entre aviões e pássaros, chamada de bird strike, é relativamente comum e não apresenta muitos perigos para aeronaves de grande porte, utilizadas na aviação comercial. Levantamento da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) mostrou que em 2022 foram registradas 2.294 ocorrências de bird strike, o que representa 17,7 ocorridos a cada 10 mil voos.

