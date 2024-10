O diretor da Valore Imóveis Flávio Galizzi, a diretora do NS Mall, Ana Carolina Felix; o empresário Emílio Brandi e o sócio da nova academia The Beat Club, Lui

A The Beat Club, que será instalada no NS Mall, no Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, promete ser a primeira academia sete estrelas do país. O anúncio foi feito pelo empreendimento comercial na última terça-feira (15/10).



A academia ocupará um espaço de 1.000 m², com um investimento total estimado em R$ 15 milhões em infraestrutura e equipamentos importados dos Estados Unidos e da Itália. A inauguração deve acontecer no segundo semestre de 2025.

Conforme Lui, o sócio da nova academia, a escolha da capital mineira foi estratégica por ser o “termômetro de grandes negócios”.

“Belo Horizonte tem um perfil consumidor muito exigente e existe aqui uma grande demanda reprimida neste segmento. Fomos convidados a levar esse modelo de academia para outras cidades do país, mas BH será o nosso projeto piloto, a nossa aposta em algo diferenciado e exclusivo”, ressalta.

A The Beat Club oferecerá um atendimento personalizado para os cerca de 650 sócios, com uma média de um professor para cada dois ou três alunos. Ainda de acordo com Lui, a academia possui metodologia própria desenvolvida por sua equipe a fim de resultados mais eficazes. Além disso, contará com espaço beleza, frutas e suplementos para os alunos.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

“A The Beat Club foi pensada para ser mais do que uma academia, onde os sócios possam se exercitar, será um local de networking e de desfrutar momentos de relaxamento e bem-estar. Vamos criar um ambiente tecnológico, inovador e acolhedor”, ele comenta.