O professor Valdeir Rocha da Silva, de 49 anos, de Capitão Enéas, no Norte de Minas, morreu afogado na praia de Arakakai, no município de Santa Cruz de Cabrália, próximo a Porto Seguro, no Sul da Bahia, na tarde dessa terça-feira (15/10). O corpo dele foi velado e sepultado na tarde desta quarta-feira em sua cidade natal.

De acordo com testemunhas, Valdeir Rocha estava na praia de Arakakai, perto da Praça do Coração, em Santa Cruz de Cabrália, em companhia dos seus familiares. Ao entrar no mar e dar um mergulho, ele foi 'puxado' por uma onda forte se afogou. Ele tinha viajado para o Sul da Bahia para aproveitar a folga dada aos professores na semana comemorativa aos profissionais do ensino.

Outros banhistas tentaram salvar o turista mineiro ao perceber que ele estava se afogando. Valdeir foi retirado do mar e socorristas do Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Emergência (Samu) tentaram reanimá-lo, sem êxito. O óbito foi constatado no local.

Professor Valdeir Rocha da Silva morreu afogado no mar no Sul da Bahia, no Dia do Professor

O Sindicato dos Trabalhadores da Educação (Sindi-UTE/MG) divulgou nota de pesar pelo falecimento do educador. “No dia que se comemora o Dia do Professor, temos essa perda para a educação mineira”, diz a nota do Sind-UTE, que lembra que Valdeir Rocha já atuou como diretor regional da entidade em Montes Claros.

Atualmente, o professor era vice-diretor da Escola Estadual Norte Mineira, em Capitão Enéas. O velório do corpo do professor foi realizado na Câmara de Vereadores do Município, sob o clima de muita comoção.