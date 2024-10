Morreu no começo da tarde desta quarta-feira (16/10) Ângelo Gabriel Rodrigues de Mendonça, de 2 anos. Ele é uma das vítimas de um grave acidente ocorrido na noite do último domingo (13/10) na Serra do Bandeirantes, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira.

De acordo com familiares que conversaram com o Estado de Minas, Ângelo teve morte cerebral confirmada. A família vai doar os órgãos. Desde que foi internado na Santa Casa, seu estado era considerado gravíssimo.

“É com pesar que informamos que o paciente de 2 anos, internado na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, faleceu. A Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora expressa suas sinceras condolências e solidariedade aos familiares neste momento difícil”, escreveu o hospital em nota.

A irmã de Ângelo, Helloizy Vitória Rodrigues de Mendonça, de 9 anos, está internada na Santa Casa em estado gravíssimo. “Segue internada no CTI Infantil, em estado gravíssimo, sob ventilação mecânica”, finalizou a nota da Santa Casa.

Relembre o acidente

O acidente ocorreu na noite do último domingo na Serra do Bandeirantes, dentro do perímetro urbano de Juiz de Fora. Ângelo e Helloizy estavam em um carro de aplicativo com os pais, voltando de um culto.

Em uma das curvas da Serra, o veículo bateu de frente com outro que seguia em sentido contrário, dirigido por uma mulher de 36 anos. No carro dela, a PM encontrou uma garrafa de cerveja. A motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro e não permitiu a coleta de seu sangue.

No veículo em que estavam os menores, havia seis pessoas: três adultos e três crianças. Apenas o motorista e o pai dos jovens usavam cinto de segurança.

Caso sob investigação

Desde a última segunda-feira, a Polícia Civil investiga o caso, principalmente devido à suspeita de que a motorista estaria embriagada.

Em nota, o delegado informou que foram tomadas algumas medidas na investigação, incluindo o pedido do laudo do local do acidente para determinar qual veículo causou a batida, a oitiva de todos os envolvidos na ocorrência, a obtenção de imagens de câmeras e circuitos internos da região do acidente e a investigação do trajeto da condutora para verificar se ela havia saído de alguma festa ou bar, com o objetivo de recolher imagens que possam comprovar a ingestão de bebida alcoólica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A motorista do carro está em liberdade, aguardando o desfecho da investigação.