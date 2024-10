Um acidente grave envolvendo três veículos na BR-040 resultou na morte de uma pessoa, ainda não identificada. A batida foi na altura do quilômetro 564, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte.





De acordo com informações preliminares, houve uma colisão entre uma van, um carro e um ônibus. A dinâmica exata do acidente ainda foi divulgada.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), socorristas e funcionários da concessionária responsável estão no local.





A pista foi parcialmente interditada no sentido Belo Horizonte. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a van destruída no meio da via. O ônibus passou para a pista contrária e foi parar fora do asfalto, a mais de 100 metros de distância da colisão.



Matéria em atualização