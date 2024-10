Um motociclista, de 19 anos, morreu e a garupa, uma mulher, de 33 anos, ficou ferida num acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (16/10). A motocicleta, na qual eles estavam, e um carro colidiram no cruzamento da Avenida Olinto Meirelles e Rua Valdir Soeiro Emrich, no Bairro Milionários, zona oeste de Belo Horizonte.

Segundo informações da Polícia Militar, a motocicleta teria avançado o sinal vermelho, chocando com o carro de cor preta.

A mulher, que estava na garupa, foi ejetada, batendo contra o meio-fio e fraturando uma das pernas. Ela foi socorrida e levada a uma unidade de saúde das proximidades.

Uma equipe do Samu esteve no local e constatou o óbito do motociclista. A mesma viatura socorreu a mulher. O motorista do carro, segundo a PM, estava com a documentação regular, dele e do veículo. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo. A documentação do motoqueiro não foi encontrada.

