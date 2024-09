Polícia apreendeu uma carabina puma .38 rossi, uma garrucha .32, 16 munições apreendidas, diversos cartuchos vazios e um pote com pólvora

Quatro pessoas, sendo três homens, de 80, 35 e 32 anos, e uma mulher, de 20, foram presos por resistência, porte ilegal de arma de fogo e direção perigosa na noite dessa quinta-feira (26/9), na MG-429, em Lagoa da Prata, no Centro-Oeste de Minas.





A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) montou uma blitz na altura do km 25 da rodovia e deu ordem de parada para o motorista de um carro Fiat Uno, que desobedeceu a solicitação e jogou o veículo na direção dos militares, que precisaram se desvencilhar do automóvel para não serem atropelados.





O condutor seguiu fugindo em alta velocidade no sentido cidade de Santo Antônio do Monte. Depois de uma perseguição, a polícia conseguiu abordar o carro, que era ocupado pelo motorista inabilitado de 32 anos, conhecido como “Baiano”, uma passageira de 20 anos, e um passageiro de 35.





Durante busca pessoal, a passageira dispensou um celular e tentou se desvencilhar das militares, sendo contida e algemada. Um reforço foi acionado para fazer uma extensa varredura às margens da rodovia, onde foi localizada uma espingarda carabina.

Questionados, o trio afirmou que a arma foi comprada por R$ 4,5 mil com um indivíduo chamado “Bigode”, no bairro Industrial de Lagoa da Prata. No endereço, a polícia localizou cartuchos e uma garrucha.





Ao todo, a polícia apreendeu uma carabina puma .38 rossi, uma garrucha .32, 16 munições apreendidas, diversos cartuchos vazios, um pote com pólvora. O carro usado pelo trio foi apreendido e os quatro suspeitos foram presos.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito de 32 anos tem várias passagens por tráfico na cidade de Santo Antônio do Monte e o homem de 35 anos tem passagens por roubos, tráficos e furto.