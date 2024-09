Fachada do hospital Joao XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte

Uma mulher, de 20 anos, foi presa por tentativa de homicídio contra um idoso, de 60 anos, na noite dessa quinta-feira (26/9), no bairro Ventosa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a irmã da vítima relatou que a suspeita estava frequentando a casa do idoso há dois dias e que os dois estavam fazendo uso de drogas.





O homem, que é cadeirante, foi encontrado com diversos ferimentos no tórax e levado para a UPA Oeste. Depois do primeiro atendimento, ele foi transferido para o Hospital João XXIII em estado grave.

O idoso conseguiu relatar para a polícia que a mulher derrubou a cadeira de rodas dele, o golpeou com jarras e copos de vidro e chutou o rosto dele.





Durante o registro da ocorrência, a suspeita procurou atendimento médico na UPA Oeste com um corte na mão. Ela afirmou que agrediu o idoso pois ele tentou passar a mão nela.

Ela foi presa e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil. O caso será investigado.