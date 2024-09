Uma jaguatirica macho, adulta, morreu logo após ser resgatada com ferimentos causados por queimadas em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas. Ela se refugiou no banheiro de um sítio nessa quarta-feira (26). O felino estava debilitado e apresentava lesões profundas de queimaduras nas quatro patas, e os ferimentos estavam cheios de larvas.

O sítio em que ela buscou abrigo fica na Serra do Paredão, região que teve 1.100 hectares destruídos por incêndio florestal durante 12 dias deste mês. O incêndio foi controlado na última sexta-feira (20), mas deixou sequelas. Segundo a Polícia Militar do Meio Ambiente, a jaguatirica tinha ferimentos causados pelas queimadas.

Uma imagem mostra a jaguatirica deitada no banheiro, com marcas dos ferimentos no chão e na parede. Moradores pediram ajuda, e a Polícia Militar do Meio Ambiente (PMMA) resgatou o animal com o apoio dos moradores. A jaguatirica foi levada para uma clínica veterinária por volta das 21h, onde recebeu atendimento.

Imagens mostram as larvas que saíam das patas queimadas. Segundo o veterinário Daniel Catanzaro, a jaguatirica recebeu tratamento, mas estava com infecção provavelmente originada pelos ferimentos. Ela teve entre 30% a 40% do corpo queimado.

As patas necrosaram devido às lesões profundas causadas pelas queimaduras nas patas traseiras e dianteiras. Havia fratura exposta em uma perna, e as larvas causaram miíase, conhecida como bicheira, agravando o quadro.

Jaguatirica ferida por queimadas se refugia em banheiro de sítio, e marcas dos ferimentos são vistas no chão e na parede Imagem redes sociais

Por conta da espécie, os veterinários acreditam que as queimaduras nas patas dificultaram a locomoção da jaguatirica e, consequentemente, a capacidade de caçar. Isso agravou o estado de saúde do animal, que chegou à clínica em condição grave de debilitação.

Ela recebeu medicação com analgésico, antibiótico e fluidoterapia para hidratação do organismo. Devido ao quadro clínico, a jaguatirica teve parada cardiorrespiratória e faleceu durante a madrugada. (Nayara Andery/Especial para o EM.)

