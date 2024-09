Uma jaguatirica morreu atropelada ao fugir de uma queimada em Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, na tarde dessa quarta-feira (18/9). O incêndio florestal ocorreu próximo ao condomínio Quintas da Cachoeira e moradores da região acionaram o Instituto Habitat para socorrer o animal.

De acordo com o gestor ambiental e presidente do instituto, Tiago Lage, que esteve presente na ocorrência, a equipe voluntária teve dificuldade em encontrar o felino, pois não sabia a localização exata. Depois de um tempo de buscas, a jaguatirica foi encontrada sem vida em um local diferente daquele que foi dito no acionamento.

“Foram acionados por algum morador da região avisando o ocorrido. Ao chegar lá, ao entardecer, constatamos que o animal não estava mais no local. Alguém pode ter tirado ela do local, mas já sem vida. A equipe fez a manobra, mas devido ao tempo e gravidade o animal pode não resistir. A chance de sucesso é pequena”, diz o presidente.

Segundo o gestor ambiental, um incêndio de grandes proporções estava se aproximando, mas como os voluntários não possuíam ferramentas para o combate das chamas, eles acionaram o Corpo de Bombeiros por volta de 20h. Tiago explica que, caso não tivessem chegado a tempo, a carcaça do animal provavelmente seria consumida pelo fogo.

“Hoje toda a atuação na região é de forma voluntária. Às vezes a gente não consegue salvar [os animais], mas consegue amenizar a dor e deixar morrer com conforto. Naquela região, onde a jaguatirica foi encontrada, há muita mineração, então há um fluxo intenso de veículos. O motorista pode não ter atropelado de maneira intencional, mas será que ele sabia como conduzir a situação?”, questiona Lage.

O presidente do Instituto Habitat alerta, ainda, que o cenário nacional de incêndios florestais é preocupante, mas, em breve, a preocupação será com as chuvas.

“Agora, o problema são os incêndios em todo o Brasil. Daqui uns dois meses estaremos falando de chuvas, desmoronamento, então é um ponto de atenção para os gestores, que precisam de planejamento. Vamos ver inundações, animais boiando. É preciso contribuir com a prevenção”, defende.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e aguarda retorno.

Instituto Habitat

O Instituto Habitat foi criado em 2021, devido a uma demanda do Corpo de Bombeiros que atua na região de Ouro Preto. Como os militares atendem diversos tipos de ocorrência, havia a necessidade de direcionar ajuda aos animais, principalmente de espécies nativas.

A organização é voluntária e conta com a participação de biólogos, médicos veterinários e pessoas de outros setores para atender, dar suporte e encaminhar animais ao Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente).

Hoje, o Instituto Habitat atua especialmente em Ouro Preto e Mariana, mas também atende em Rio Acima do São Gonçalo, Rio Abaixo, Catas Altas, Itabirito e Itabira. A equipe conta apenas com os voluntários e doações. Interessados podem contribuir pela chave pix 50.222.908/0001-18 .



