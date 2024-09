Um acidente com um carro derrubou um sinal de trânsito na Avenida Nossa Senhora do Carmo, bairro Sion, Região Centro-Sul, na manhã desta quinta-feira (19/9).



Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 4h30 da manhã de hoje. O condutor perdeu o controle do veículo, invadiu o canteiro central e colidiu contra um poste do semáforo no sentido centro de BH.

O motorista alegou que não é morador de Belo Horizonte e está na capital para trabalhar. O carro, um Peugeot 208 prata, é alugado.







Uma equipe da BHTrans está no local para sinalizar o trânsito.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, após a remoção do veículo, será iniciada a manutenção do poste do semáforo e o fornecimento de energia elétrica para a normalização do funcionamento do aparelho. "Isso vai demorar e deve levar boa parte do dia. As equipes vão ficar no local por conta da segurança de todos nesse cruzamento sem o semáforo, nesse momento".

A ocorrência está em andamento.