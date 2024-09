Perícia recolheu cinco cartuchos no local de uma arma calibre 9 milímetros

Um homem, de 20 anos, e uma mulher, de 25, foram assassinados na noite dessa quarta-feira (18/9), em um bar de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, o casal entrou de mãos dadas no bar, mas não consumiram nada. Pouco depois, quatro homens com capacete na cabeça entraram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas.





Testemunhas relataram que três dos suspeitos estavam armados com pistolas e, depois de atirarem, o grupo fugiu.





A perícia foi acionada e constatou mais de 30 disparos de pistola 9mm nos corpos das vítimas.





Com a mulher, foram encontrados pinos de cocaína. Além da ocorrência de homicídio, a polícia apreendeu seis máquinas caça-níqueis, que estavam no bar.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.