Um homem, de 40 anos, foi preso nessa quarta-feira (18/9) suspeito de tentativa de homicídio qualificada, na área rural de Rio Pardo de Minas, região Norte de Minas. Desentendimentos antigos entra a vítima e o suspeito motivou o crime, ocorrido no início de setembro.





Segundo a Polícia Civil, a investigação revelou que o crime foi premeditado pelo investigado, que agiu com antecedência para surpreender a vítima, um homem de 39 anos.





No dia do crime, na comunidade rural Curral Novo, o suspeito colocou algumas madeiras na estrada para impedir a passagem da vítima e cometer o delito.





De acordo com os levantamentos, assim que percebeu a cilada, a vítima tentou manobrar o carro para fugir, porém foi perseguida pelo suspeito, que a agrediu brutalmente e a deixou desacordada na estrada.

A motivação, de acordo com as investigações, seria por vingança decorrente de uma discussão antiga entre eles. A vítima foi socorrida com diversas lesões pelo corpo, e a gravidade resultou na instauração de inquérito policial por tentativa de homicídio.





Responsável pelo caso, o delegado João Victor Santiago Lopes Petrone informou que representou ao Judiciário pela prisão temporária do suspeito. “O suspeito ficará preso, inicialmente, por 30 dias, até a conclusão do inquérito policial e remessa à Justiça”, explicou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O suspeito foi encaminhado para o sistema prisional.