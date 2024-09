O governo de Minas lançou a plataforma intitulada 'Segurança em Rede' reunindo descrições sobre os canais de atendimento e os demais equipamentos e serviços de segurança pública disponíveis no estado.

O objetivo do novo site é esclarecer e facilitar a compreensão sobre os diferentes canais e serviços existentes para que, no momento de necessidade, o cidadão saiba o caminho certo para pedir ajuda, informou o governo mineiro em comunicado.

Os canais de atendimento 190, 193, 197, 181 e Emergência MG, juntos, somam cerca de 13 mil chamados por dia, aponta um levantamento da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). “Os números fizeram com que o governo de Minas buscasse fornecer ao cidadão mais informações sobre cada um desses canais a fim de aprimorar ainda mais o atendimento”, diz o comunicado.

A título de exemplo, o socorro para um bebê engasgado pode ser feito por meio de ligação para a Polícia Militar (190), mas o Corpo de Bombeiros (193) também pode ser acionado. Outra opção é o serviço “Emergência MG”, por meio do qual é possível fazer chamada de vídeo para receber as orientações de um militar.

Na página inicial do site, por meio de um filtro com as ocorrências mais comuns, o cidadão pode verificar a quem recorrer diante de uma necessidade. Por meio de um mapa com georreferenciamento é possível saber quais são as bases comunitárias da Polícia Militar mais próximas do endereço do cidadão.

“Em breve, o sistema será abastecido com a localização de todos os equipamentos de segurança pública disponíveis em todas as regiões do estado, como delegacias, batalhões, companhias e unidades de prevenção à criminalidade”, afirma o governo.