Radares flagram 3 mil motoristas em alta velocidade em 24 h na BR-040

Em apenas 24 horas, os novos radares instalados na BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, flagraram 3 mil motoristas em excesso de velocidade. O número, divulgado nesta terça-feira (15/7) pela EPR Via Mineira, concessionária responsável pela estrada, representa um sinal de alerta para os riscos que esse comportamento impõe à segurança viária.

O levantamento foi feito entre os dias 6 e 7 de julho durante o período de testes dos radares, fase sem aplicação de penalidades, voltada para orientação dos condutores. A partir desta sexta-feira (18/7), no entanto, os motoristas que ultrapassarem os limites estarão sujeitos às penalidades do Código de Trânsito Brasileiro. A medida marca o início de uma nova etapa na busca por mais segurança em uma das rodovias com maior fluxo e histórico de acidentes em Minas Gerais.

Em comunicado, a concessionária classificou o comportamento desses motoristas como “preocupante”, e destacou ações como o Programa de Redução de Acidentes (PRA), que promove blitzes educativas ao longo do trecho em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Como resultado, a empresa diz que em locais historicamente críticos, como a Curva da Celinha (km 586 ao km 588) e os trevos de Moeda e do bairro Paulo VI, não houve registros de acidentes com vítimas fatais após as intervenções realizadas.

O impacto da velocidade acima do permitido nas estradas não é novidade, mas os números reforçam o tamanho do risco. Só entre janeiro e maio deste ano, 367 acidentes foram registrados no trecho entre BH e Juiz de Fora, conforme dados da PRF. Destes, 39 têm como causa a "velocidade incompatível". O saldo é de dois mortos e 15 feridos graves somente nesses casos. Não por acaso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) trata o controle de velocidade como um dos pilares fundamentais para a redução da mortalidade no trânsito.

No total, já são 34 mortes no trecho em menos de seis meses, uma morte a cada cinco dias. Há ainda 340 feridos leves e 128 com lesões graves. “Os radares representam uma forma de fiscalização 24 horas por dia, sete dias por semana. São como um fiscal de trânsito permanente. Não tem como burlar. E isso inibe velocidades maiores e cria um ambiente de maior segurança”, avalia Márcio Aguiar, professor de engenharia de transporte e trânsito.

Aguiar reforça que, além de coibir excessos, os radares mudam a dinâmica de circulação nas rodovias. “A simples instalação de aparelhos de controle de velocidade modifica o comportamento dos condutores, sobretudo em trechos urbanos ou com tráfego misto, onde há maior presença de pedestres e ciclistas”, completa.

Os novos radares

A instalação dos radares, que reforça a fiscalização já existente, faz parte das ações de segurança viária previstas no contrato de concessão da 040 e foi comunicada em junho, quando também foram divulgados ajustes nos limites de velocidade.

Os pontos de instalação foram definidos com base em análises técnicas, como é praxe em qualquer nova implementação de radares, que consideraram o traçado da rodovia, histórico de acidentes, volume de tráfego e proximidade com áreas urbanas. A escolha foi feita em conjunto com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e com contribuições da PRF.

A concessionária reforça que é responsável pela instalação, manutenção e operação técnica dos equipamentos, mas a aplicação de multas, emissão de autuações e demais penalidades são de responsabilidade exclusiva dos órgãos de trânsito competentes. “A EPR Via Mineira não arrecada qualquer valor relacionado às infrações”, diz em comunicado.

Requalificação da estrada

Desde que assumiu a BR-040, a EPR tem investido em uma série de frentes para melhorar a segurança viária, como parte das obrigações previstas no edital de concessão. Já foram recuperados 420 quilômetros de faixas de rolamento com aplicação de 100 mil toneladas de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente). Também houve intervenções em pontes, viadutos e passarelas, reforma das bases da PRF e construção de uma nova unidade de atendimento em Santos Dumont.

Na área de sinalização, foram instaladas mais de mil novas placas e mais de 31 mil tachas refletivas, além de balizadores verticais. A limpeza da pista passou a ser feita com varredeiras mecanizadas, equipamento raro em concessões anteriores.