A concessionária responsável pela BR-040, a EPR Via Mineira, prevê que a duplicação de trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, na Zona da Mata, seja concluída em até sete anos. Segundo o diretor-executivo da empresa, Eric de Almeida, esse prazo está previsto no contrato com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e, desde o primeiro dia, a concessionária já trabalha para cumpri-lo. O anúncio foi realizado em evento desta segunda-feira (9/12) que divulgou também os resultados do plano de 100 dias de operação. De acordo com o grupo, desde o início da concessão houve uma redução de 39% de mortes na via, em comparação com 2023.

Almeida ressaltou que a empresa trabalha para viabilizar a duplicação do trecho entre BH e Juiz de Fora e já está em busca das legalizações ambientais. “O prazo de sete anos é possível. Nós já estamos trabalhando desde o início dos estudos do projeto da BR-040 e sabíamos dos desafios e das dificuldades quando ganhamos o leilão. Nós aumentamos o ritmo dos trabalhos e temos discutido incansavelmente com o Ibama. Já iniciamos também os trabalhos de identificação de propriedades que possam ser desapropriadas para não termos nenhum gargalo para iniciar a duplicação”, esclarece Eric de Almeida.





O grupo também prevê que a duplicação do trecho de Belo Horizonte até Conselheiro Lafaiete, na Região Central, seja entregue já no quinto ano de concessão. O diretor-presidente do Núcleo Minas Gerais Federal da EPR, Luciano Louzane, esclarece que, além da duplicação total da rodovia, uma série de outras ações também deve ser tomada nos próximos anos para melhorar a segurança de quem trafega pela BR-040. “Dentro desse cronograma existe também a previsão de uma série de outras melhorias como a implantação de faixas adicionais, iluminação, passarelas e dispositivos em desnível”, explica Louzane.





Os primeiros 100 dias





A concessionária completou 100 dias de operação na BR-040 e entregou, nesta segunda-feira (9/12), os resultados do plano que propôs melhorias já nos primeiros três meses de atividade. Segundo o grupo, nesse período, entre 6 de agosto e 18 de novembro, a rodovia registrou 11 mortes. No ano anterior, esse número havia chegado a 18 no trecho.





“Nós tivemos uma significativa redução dos acidentes fatais ao longo desses primeiros cem dias e tivemos uma melhoria também em relação à fluidez no tráfego. Especialmente nos pontos do trevo de moeda, curva da Celinha e no trevo do Paulo Sexto, em Conselheiro Lafaiete, onde, desde o término do serviço executado nesses locais dentro do plano de 100 dias nenhum acidente ou incomodação de fluidez foi registrado”, ressalta Eric de Almeida.





Nos primeiros 100 dias de atuação a empresa aplicou cerca de 38 mil toneladas de revestimento asfáltico (CBUQ) em cerca de 80 quilômetros de faixas. Conforme a concessionária, a prioridade foi o trecho entre os km 544 e km 635, de Belo Horizonte a Conselheiro Lafaiete. O grande volume de tráfego e um asfalto com mais desgastes foram os pontos principais para a escolha do trecho. De acordo com a EPR, além dessas ações, foram realizadas outras intervenções ao longo da rodovia com fresagens contínuas e descontínuas, até o limite da concessão em Juiz de Fora.





Outras ações implementadas foram a revitalização de 253 km de sinalização horizontal, a implantação de 500 placas de sinalização, a implantação de 14 mil tachas refletivas, a realização de 900 quilômetros de roçada e 100 quilômetros de limpeza de drenagem, além das 235 toneladas de lixo removido. Além disso, durante o período crítico de queimadas, a EPR chegou a combater de forma direta cerca de 166 focos de incêndio. Ao todo, o grupo prestou cerca de 7,8 mil atendimentos emergenciais, incluindo 3,9 mil atendimentos à panes mecânicas.

Para Lucélia Maria, conhecida como Celinha, de 43 anos, proprietária de um restaurante às margens da BR-040, a mudança de administração do trecho foi um alívio para ela e outras pessoas que vivem próximo a rodovia. “Eu perdi minha sobrinha em um acidente na rodovia. Um caminhão invadiu a contramão e atingiu ela por falta da mureta. A gente já estava sem esperança e com medo da BR-040 e isso travou muito a nossa vida. Mas, nesses últimos 100 dias, nós não vimos nenhum acidente acontecer”, comenta.

A Curva da Celinha, em Ribeirão do Eixo, foi um dos três pontos principais de intervenção da concessionária. Conforme a EPR Via Mineira, o trecho de 2 quilômetros contou com requalificação do pavimento, revitalização da sinalização horizontal e vertical e instalação de novos dispositivos de segurança viária.